Военная угроза для Украины из Крыма усиливается - советник Порошенко

Об этом заявил советник президента Украины, народный депутат от Удара Сергей Куницын в эфире программы одного из телеканалов, передает Радио Свобода.

«От Крыма выходит военно-стратегическая угроза Украине», - отметил Куницын.

По его словам, в водохранилищах Крыма осталось воды на 1,5 месяца, Керченский пролив уже сейчас не позволяет перевозить необходимые товары в полном объеме, а скоро вообще замерзнет.

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«Сегодня складывается такая ситуация, что россиянам нужно или отдать нам Крым или Херсонскую область до Каховки захватить, поскольку там шлюзы», - отмечает он.

По информации Сергея Куницына, до границы с Херсонской областью на участке Перекоп-Армянск стянута пятитысячное военная группировка, десятки военных самолетов и вертолетов.