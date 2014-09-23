Из-за агрессии РФ в Украине Польша решила купить у США вооружений на полмиллиарда долларов

Об этом говорится в сообщении, опубликованном управлением военного сотрудничества Министерства обороны США, передает Еспресо.TV.

Согласно опубликованной информации, польская сторона намерена купить у США 40 крылатых ракет, две ракеты с комплексом испытательной аппаратуры и системой прекращения полета и две ракеты-пустышки. Также Варшава решила модернизировать истребители. Госдеп уже одобрил возможно заключение соответствующего контракта.

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"Предполагаемая сделка будет способствовать осуществлению целей внешней политики и национальной безопасности США, так как она поможет повысить уровень безопасности союзника по НАТО", - говорится в документе управления военного сотрудничества Пентагона, который также отмечает, что указанная сделка не повлияет на баланс сил в регионе.

Ранее министр обороны Польши Томаш Семоняк заявлял, что Польша готова продавать произведенное в стране вооружения в Украине, пострадавшей от военной агрессии Владимира Путина, который без объявления войны ввел свои войска в Донбасс для поддержки местных сепаратистов.