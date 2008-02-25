Ющенко подписал указ про НДС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля, касающееся администрирования налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Главной социально-экономической службы Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

В частности, по его словам, Президент предполагает ряд новых мер по улучшению ситуации с администрированием НДС.

Кабинету министров поручено подготовить изменения в закон об НДС и конкретизировать основания для проведения внеплановых выездных проверок, ограничить проведение проверок 60-ю днями с момента подачи налоговой декларации.

Предлагается ввести возможность погашения налоговых векселей лишь денежными средствами или за счет подтвержденного ГНАУ возмещения, отметил Р.ЖУКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вопрос администрирования НДС рассматривался на заседании СНБО 1 февраля. Секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА по окончании заседания заявила, что схема налоговых векселей является угрожающей в системе возмещения НДС.

По ее словам, на сегодняшний день «живыми» деньгами оплачивается только 15% выданных векселей. В 2007 году суды запретили налоговым органам взимать с плательщиков налог на добавленную стоимость в общей сумме 250 млн. грн., добавила Р.БОГАТЫРЕВА.