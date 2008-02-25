У Рады будет знаковый день - в БЮТ назвали дату

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО убежден, что лидеры фракций в следующий понедельник подпишут политическое соглашение и работа Верховной Рады будет разблокирована.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня после круглого стола с участием председателя Верховной Рады и руководителей парламентских фракций по разблокированию работы парламента.

«Почему-то мой опыт подсказывает, что в понедельник мы придем к решению. Непростое решение, но оно будет», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

В то же время он не смог спрогнозировать, как долго ВР будет работать без новых попыток блокирования.

«Я думаю, очень знаковым будет 4 апреля. Эта дата будет знаковой для продолжения работы нашего парламента», - сказал он. (4 апреля в Бухаресте должен состояться саммит НАТО, на котором будет рассматриваться вопрос о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в альянсе - УНИАН).

И.КИРИЛЕНКО высказал мнение, что в вопросе НАТО парламент разработает либо единое согласованное постановление, либо проведет голосование по каждому из 6 зарегистрированных постановлений.

Лидер фракции БЮТ отметил, что в случае продолжения оппозицией блокирования работы ВР будет существовать угроза всему парламентаризму в Украине.

«Думаю, осознание этого есть у всех руководителей фракций», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидеры парламентских фракций на заседании круглого стола достигли договоренности, что в следующий понедельник, 3 марта, фракции должны подписать документ, который поможет разблокировать работу парламента

После подписания такого документа, 4 марта, народные депутаты будут готовы работать в пленарном режиме, как это предусмотрено календарным планом работы ВР.

Во время круглого стола также была достигнута договоренность о создании рабочей группы, в которую войдут по два представителя от каждой фракции. Группа будет заниматься доработкой проекта документа, который предполагается подписать в понедельник.