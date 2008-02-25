НУ-НС примет предвыборное решение за день до окончания 30-дневного срока

Лидер фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Вячеслав Кириленко заявляет, что в случае бездеятельности Верховной Рады на протяжении 30 дней (до 13 марта – ред.) его политическая сила за день до окончания этого срока примет соответствующее предвыборное решение. Об этом он заявил в интервью журналистам сегодня после заседания "круглого стола" лидеров парламентских фракций со спикером ВР, сообщает официальный сайт НУ-НС.

Кириленко напомнил, что НУНС не видит необходимости в проведении парламентских выборов, хотя бы потому, что это очень сложно для страны. "Но если Партия регионов будет блокировать работу и дальше, то 30-дневной срок бездеятельности Верховной Рады исчерпается. Ясное дело, что за день до этого коалиция соберется на свои собрания и примет необходимые уже предвыборные решения", - подчеркнул лидер фракции.

По его словам, сейчас такие решения приниматься не будут, потому что «есть еще вера в компромиссные решения по выходу из кризиса».