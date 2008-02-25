Регионалы ждут, когда НУ-НС пойдет на компромисс

Фракция Партии регионов настаивает, что все действия власти по вступлению Украины в НАТО можно совершать только после проведения всеукраинского референдума по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что как один из вариантов может рассматриваться вопрос о том, что парламент будет голосовать не только по проекту постановления, внесенного фракцией Партии регионов, но также будет рассматривать все проекты постановлений по вопросу НАТО, которые внесены в Верховную Раду.

По словам А.ЕФРЕМОВА, работа парламента может быть разблокирована, если фракция «Наша Украина – Народная самооборона» пойдет на компромисс.

Он считает, что на сегодня не всем из числа коалиции выгодно, чтобы ВР начала работать. По мнению депутата, члены коалиции не уверены, некоторые законопроекты поддержат 226 депутатов.

А.ЕФРЕМОВ надеется, что до следующего понедельника рабочая группа разработает предложения к политическому докумениу, которые будут утверждены лидерами фракций и это, в конечном результате, приведет к разблокированию работы парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидеры парламентских фракций на заседании круглого стола достигли договоренности, что в следующий понедельник, 3 марта, фракции должны подписать документ, который поможет разблокировать работу парламента

После подписания такого документа, 4 марта, народные депутаты будут готовы работать в пленарном режиме, как это предусмотрено календарным планом работы ВР.

Во время круглого стола также была достигнута договоренность о создании рабочей группы, в которую войдут по два представителя от каждой фракции. Группа будет заниматься доработкой проекта документа, который предполагается подписать в понедельник.