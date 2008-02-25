Семенюк думает, что Тимошенко увидела в ней ведьму

«Дело Рудьковского», атаки на ФГИ - это вечный поиск ведьм, преступников. Увидите, пройдет время, и ему (Рудьковскому – ред.) скажут – извините, мы ошиблись. Я только говорю одно: слава Богу, что сегодня не 1937 год. Потому что и Рудьковский, и я, и Николаенко, не имея сегодня политического прикрытия в парламенте, давно сидели бы в кутузке», - цитирует слова главы Фонда госимущества Валентины Семенюк сайт Соцпартии.

«Мне недоброжелатели угрожают, что я буду сидеть. Но я этого не боюсь, хотя и не исключаю такого варианта, - добавила Семенюк. Я пережила много акций – и «Украина без Кучмы», и «Повстань, Україно!»... и те, с которыми я тогда шла плечо к плечу, меня сегодня обвиняют.

Когда премьер-министр Тимошенко без суда и следствия говорит о коррупции, то она автоматически дает указания прокуратуре, следователям – это команда «фас», и это давление на следствие».

А что касается Рудьковского... Семенюк считает, что «будет так же, как и с делом Колесникова в 2005 году. Все это делается для того, чтобы оппозиция много не говорила, и попытки поставить к колену», - заявила глава Фонда госимущества Украины в интервью газете «БЛИК».