Предложенное соглашение Литвину напоминает ощипанную курицу

Фракция Блока Литвина требует, чтобы участие в голосовании за постановления относительно НАТО каждый народный депутат принимал лично.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола по разблокированию работы Верховной Рады Украины заявил лидер этой фракции Владимир ЛИТВИН.

По его словам, судя по всему, Верховная Рада не сможет наработать согласованное постановление по этому вопросу, поэтому, считает В.ЛИТВИН, необходимо проголосовать все зарегистрированные постановления по НАТО. «Но каждый депутат должен высказаться лично», - подчеркнул он. Таким образом, по словам В.ЛИТВИНА, будет выполняться 84-я статья Конституции Украины, которая предусматривает личное голосование каждого народного депутата.

Говоря в целом о нахождении компромисса, В.ЛИТВИН высказал мнение, что «сегодня мы еще дальше от попыток его найти. То, что предлагается нам принять, мне это напоминает ощипанную курицу».

Он отметил, что фракция Блока Литвина готова к работе в сессионном зале, поскольку не была инициатором этой напряженности.

Кроме того, отметил В.ЛИТВИН, необходимо выйти «на согласованное соглашение, которое бы действительно разблокировало работу Верховной Рады».