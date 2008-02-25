Довгий разошелся в оценках с Черновецким

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДЛВГИЙ не исключает вынесения им на рассмотрение сессии Киевсовета вопроса о недоверии отдельным заместителям председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом он сказал в интервью “Главреду”, опубликованном на официальном веб-портале этого издания.

По словам О.ДОВГОГО, он и председатель КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ имеют разные оценки деятельности госадминистрации, профессиональности и оценки работы некоторых заместителей городского председателя.

“Я даже не исключаю, что следующие пленарные заседания могут начаться с инициирования мной лично выражения недоверия Киевским городским советом некоторым заместителям Леонида Михайловича по линии администрации”, - отметил О.ДОВГИЙ.

Однако фамилии этих заместителей он не назвал, сказав, что “вы их услышите в ближайшее время”.