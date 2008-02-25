Яценюк вводит новую моду - на рейсовые самолеты для чиновников

Завтра, 26 февраля, начинается двухдневный рабочий визит Председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА в Королевство Бельгия (город Брюссель). Помимо прочего это будет первый официальный визит, на который высокопоставленный госчиновник Украины отправится рейсовым самолетом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в ходе визита запланированы встречи А.ЯЦЕНЮКА с президентом Европейского парламента Гансом-Гертом ПЕТТЕРИНГОМ, лидером фракции Европейской народной партии в Европарламенте Жозефом ДОУЛЕМ, руководителем Комитета по иностранным делам Европейского парламента Яцеком САРИУШ-ВОЛЬСКИМ, вице-президентом Европейского парламента Мареком СИВЦЕМ, другими высокопоставленными должностными лицами европейских институтов.

Планируется, что А.ЯЦЕНЮК примет участие в 10-ом заседании совместного Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС, проведет переговоры с председателем Палаты представителей парламента Бельгии Германом ван РОМПЕЕМ, обсудит с Европейским комиссаром по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ вопрос взаимодействия Украины со странами Европейского Союза в области энергетики.

В ходе встреч Председателя Верховной Рады Украины с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, Комиссаром по вопросам Европейской политики соседства и внешних отношений Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР планируется обсудить пакет вопросов, которые касаются сотрудничества Украины с Європейским Союзом.