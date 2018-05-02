Украинский интерес. Шаг к Европе, заокеанские аплодисменты и нарастающее газовое давление

Украина и Европейский Союз официально оформили свое стремление к сближению. Практически синхронной ратификации Соглашения об ассоциации предшествовало принятие в закрытом режиме, не скрывавшем разноголосицы депутатских настроений, законов об особом статусе некоторых районов Донбасса. Принимать подобные нормативные акты в открытую, равно как и говорить горькую правду согражданам за шесть недель до досрочных парламентских выборов, законодатели пока не научились. Поэтому были и разговоры в сессионном зале на повышенных тонах, и взаимные обвинения, и «обмен любезностями» между политиками, еще вчера бывшими под одними партийными знаменами. Отдадим должное партии власти, идущей на выборы разными партийными колоннами: в вопросе государственного значения представители «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили согласованно. «Свобода» и «Батькивщина» предпочли демонстративно не поддерживать президентские инициативы, отдав предпочтение борьбе за рейтинговые очки.

Стремление России максимально стреножить Украину в ее внешнеполитических движениях очевидно уже и Европейскому Парламенту, обрисовавшему возможные санкции против Кремля, и большинству европейских политиков. Москва отвечает на поиски Украиной мира заявлениями-выпадами своих марионеток из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и вряд ли в ближайшее время откажется от доказавшей эффективность тактики. Гневный выпад Арсений Яценюка, пообещавшего зеркальный ответ России в ответ на торговые ограничения, свидетельствует, что в Москве продолжают придерживаться мнения, что ядерное оружие дает его обладателю право игнорировать нормы международного права и достигнутые договоренности. Противодействие со стороны РФ не только объективно увеличивает продолжительность пути Украины в Европу, но и дает понять, что следующий год в части евроинтеграции будет непростым.

Петру Порошенко приходится искать поддержку за океаном, и его визит в Канаду и США следует признать успешным. Аплодисменты во время президентского выступления в парламентах обеих стран можно расценивать как политическую оценку действий Украины в целом, да и в обращении к конгрессменам Петр Алексеевич был убедительнее, чем в диалоге с согражданами. Отказ Барака Обамы предоставить Украине статус особого партнера за пределами НАТО и тяжелое вооружение не следует воспринимать излишне болезненно: США ведут с Россией свою затяжную игру на изнурение сил, и вряд ли хотят лишний раз провоцировать «русского медведя». Слова одобрения Обамы в адрес Украины и финансовые гарантии на 1 миллиард долларов, вероятнее всего, только видимая часть айсберга заокеанской помощи государству, оказавшемуся на переднем крае противостояния с Россией.

Тем временем Киев и Москва продолжают под аккомпанемент Брюсселя исполнять ритуальный танец по вопросам поставок российского газа в Старый Свет. Глава «Газпрома» Алексей Миллер не сумел найти, к чему придраться к нынешнему состоянию транзита энергоресурсов. Но приближение отопительного сезона и заметное нежелание российской энергетической монополии предоставлять ресурсы для реверса их из Европы в Украину могут заставить «Газпром» пойти на обострение ситуации в энергетической сфере. Украинским переговорщикам следует быть начеку и досконально изучить опыт газовых войн 2006 и 2009 годов, в ходе которых России удалось заручиться поддержкой Европейского Союза.