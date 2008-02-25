Москаль: шоу Яценюка перед камерами было ударом по Луценко

Советник министра внутренних дел Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что публичное разбирательство с руководством ГАИ, устроенное Президентом Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ, - это целенаправленный удар по главе МВД Юрию ЛУЦЕНКО.

Об этом он заявил в интервью газете "Дело" (N31 (545) за 25 февраля 2008 г.).

"Я не думаю, что подобные случаи, даже если они и были, надо обсуждать на коллегии министерства во время прямой трансляции телевидения. Министр Юрий ЛУЦЕНКО извинился перед ЯЦЕНЮКОМ, участник инцидента — КОЖА — уволен, зачем к этому надо было возвращаться?", – сказал Г.МОСКАЛЬ.

"Хотя право ЯЦЕНЮКА — делать из этого театральный спектакль или ограничиться разговором с министром внутренних дел", - добавил он.

Г.МОСКАЛЬ отметил, что за 34 года, которые он проработал в органах внутренних дел, ни Президенты Украины, ни главы Кабинета министров, ни спикеры никогда не выносили их на суд общественности.

Он подчеркнул, что и ранее при экс-Президенте Леониде КУЧМЕ были случаи, когда работники правоохранительных органов путали высокопоставленных чиновников с кем-то или что-то неправильно понимали, создавали аварийные ситуации.

"Но тогдашний глава Администрации Президента Владимир ЛИТВИН, зная крутой нрав министра внутренних дел Юрия КРАВЧЕНКО, даже ему не сообщал о таких происшествиях, жалея рядовых сотрудников. Он мог позвонить заместителю министра или начальнику ГАИ и попросить разобраться", - рассказал Г.МОСКАЛЬ.

"Но такого шоу перед телекамерами никто не устраивал. Я считаю, что это был целенаправленный удар по ЛУЦЕНКО и ничего более… Это все пиар-шоу и не более, цель которого — дискредитировать ЛУЦЕНКО", - убежден Г.МОСКАЛЬ.

Отвечая на вопрос, будет ли “Народная самооборона” защищать своего лидера, он ответил: "Народная самооборона" ориентирована на своего лидера — ЛУЦЕНКО. Удар по нему мы расцениваем как удар по "Народной самообороне". Зачем ЯЦЕНЮКУ превращать в своих врагов 18 депутатов — я не знаю".

Г.МОСКАЛЬ также опровергает возможность отставки Ю.ЛУЦЕНКО. "Согласно Конституции… его назначает и увольняет Верховная Рада. А согласно закону о Кабинете министров, представление на это подает премьер-министр. Судя по комментариям Юлии ТИМОШЕНКО, у нее нет претензий к ЛУЦЕНКО", - сказал он.