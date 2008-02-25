Довгий знает, что мечта Кличко - уже не за горами

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ поздравил Владимира КЛИЧКО с победой в объединительном поединке за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям IBF/IBO и WBO.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

“Чистосердечно поздравляю Вас с победой в чемпионском поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов. Мне и многим другим почитателям этого бескомпромиссного спорта Вы подарили настоящее, захватывающе зрелище. Теперь мы знаем, что мечта двух братьев объединить все чемпионские пояса уже не за горами”, - говорится в приветствии О.ДОВГОГО.

По словам секретаря Киевсовета, этой блестящей и непростой победой В.КЛИЧКО доказал, что “украинские спортсмены являются самыми сильными на планете, а удары наших ребят действительно являются тяжелыми для противника. В День Защитника Отечества Вы сделали для миллионов украинцев настоящий подарок”.

“Мы знаем Вас не только как талантливого спортсмена, но и как настоящего гражданина, человека с собственной принципиальной позицией во многих сферах жизни, мецената”, - отметил О.ДОВГИЙ в приветствии В.КЛИЧКО.

Заместитель Киевского городского председателя пожелал В.КЛИЧКО “дальнейших побед не только в спорте, но и на всех других фронтах, крепкого здоровья и благополучия! Пусть мощь Ваших ударов и острота реакции остаются на чемпионской высоте”.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля украинский боксер Владимир КЛИЧКО по единогласному решению судей одержал победу над россиянином Султаном ИБРАГИМОВЫМ и объединил чемпионские пояса по версии IBF и WBO.