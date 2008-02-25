У НУ-НС есть претензии к новому политическому соглашению

Фракция блока “Наша Украина – Народная самооборона” высказывает определенные замечания к проекту нового политического соглашения, но в целом готова его подписать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания круглого стола с участием председателя ВР и руководителей парламентских фракций заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«По некоторым нормам у нас есть замечания, но в целом мы готовы к подписанию», - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, фракции коалиции готовы принять участие в голосовании всех постановлений, касающихся отношений Украины и НАТО, на чем настаивает оппозиция.

При этом он отметил, что фракция НУ-НС внесла свои предложения к политическому соглашению. В то же время он выразил сомнение, что оппозиция поддержит некоторые предложенные НУ-НС пункты проекта соглашения.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что соглашение должны подписать и выполнять все пять фракций.

Как сообщал УНИАН 19 февраля председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предложил лидерам фракции подписать новую редакцию политического соглашения по разблокированию работы парламента.