Отступничество Мороза открыло путь к власти пророссийским силам

Украинская прозападная „помаранчевая” коалиция борется за то, чтобы удержаться при власти, после того, как шокирующее отступничество ее ключевого члена во время голосования за спикера парламента открыло путь к власти для пророссийских политических сил.

События обещают дальше усилить политическую неуверенность в Украине, где после парламентских выборов 26 марта все таки должно быть сформировано новое правительство.

„Помаранчевая” коалиция была совсем ошарашена, когда поздно вечером в четверг увидела удивительный ход со стороны своей наименьшей фракции, социалистов, которые объединились с пророссийскими партиями, чтобы избрать своего лидера Александра Мороза спикером.

„Александр Мороз выбил стул из-под коалиции”, - пишет Kommersant daily.

„Де-факто (помаранчевая) коалиция прекратила функционирование”, - сказал в сессионном зале в пятницу Роман Бессмертный, лидер блока Президента Виктора Ющенко „Наша Украина”.

Хотя ни одна из партий не объявила о создании новой правящей коалиции, голосование в четвер показало, что социалисты намерены объединиться с пророссийскими “Регионами” и их союзниками коммунистами, считают аналитики.

Такой союз может иметь 240 мест в Верховной Раде, которая насчитывает 450 депутатов и оставит две главные прозападные партии, – „Нашу Украину” и блок Юлии Тимошенко – за пределами нового правительства.

Это, вероятно, также разрушит план Ющенко привести экс-советскую Украину к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Ющенко еще не отреагировал на это политическое землетрясение и, как ожидают, сделает заявление позже в пятницу.

“Регионы”, которые при „помаранчевой” коалиции были отстранены от власти, невзирая на получение большинства голосов во время мартовских парламентских выборов, в пятницу были уверены, что смогут приложить руки к формированию нового кабинета.

„Я поздравляю всех вас с тем, что „помаранчевый кошмар-2” наконец закончился”, заявил в пятницу на парламентской сессии главный функционер партии Евгений Кушнарев. „Мы создадим коалицию, мы объединим Украину и мы обеспечим экономическое благосостояние нашего народа”.

Четверговое голосование сделало социалистов Мороза новыми „производителями королей”, поскольку именно поддержка его фракции численностью 33 депутата является ключевой для формирования правящего большинства.

Есть три вероятных варианта развития событий, говорят аналитики:

· Так называемая „широка коалиция” в составе “Регионов”, „Нашей Украины” и социалистов (300 мест) и ,вероятно, коммунистов (321 место). Блок Тимошенко – в оппозиции. Интеграция в НАТО замедляется, интеграция в ЕС продолжается.

· “Регионы”, социалисты и коммунисты формируют новое правящее большинство (240 мест), „Наша Украина” и БЮТ – в оппозиции. Западная интеграция значительно замедляется.

· „Помаранчевая” коалиция остается нерушимой (243 места). “Регионам” дают ключевые посты в парламенте и, возможно, несколько министерских портфелей. Западная интеграция остается, немного замедляется интеграция в НАТО.

Среди господствующего беспорядка партии не торопились, готовя свои следующие ходы, и парламент проголосовал за закрытие пятничного сессионного заседания через два часа. Он соберется снова в следующий вторник.

Парламентские выборы 26 марта не дали ни одной партии достаточно голосов в высшем законодательном органе, чтобы сформировать правительство самостоятельно.

В настоящее время “Регионы” имеют 186 мест, БЮТ – 129, „Наша Украина” – 81, социалисты – 33 и коммунисты – 21 место.

Ажанс Франс Пресс

С английского перевел Николай Писарчук