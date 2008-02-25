Когда заработает Верховная Рада – прогноз от НУ-НС

"Сегодня за круглым столом будет дискуссия. А может, и не будет. Но, по моему мнению, исходя из комментариев, которые сегодня раздаются, Верховная Рада начнет работать не раньше, чем через неделю", – считает Анатолий Матвиенко, член фракции "Наша Украина – Народная Самооборона". Об этом он сказал в телефонном интервью сайту RAZOM.

Парламентарий добавил, что работа ВР невозможна на этой неделе еще и из-за того, что народные депутаты по расписанию должны работать в округах.