Когда заработает Верховная Рада – прогноз от НУ-НС

10:56, 25 февраля 2008
Политика
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Сегодня  будет дискуссия, а может, и не будет

"Сегодня за круглым столом будет дискуссия. А может, и не будет. Но, по моему мнению, исходя из комментариев, которые сегодня раздаются, Верховная Рада начнет работать не раньше, чем через неделю", – считает Анатолий Матвиенко, член фракции "Наша Украина – Народная Самооборона". Об этом он сказал в телефонном интервью сайту RAZOM.

Парламентарий добавил, что работа ВР невозможна на этой неделе еще и из-за того, что народные депутаты по расписанию должны работать в округах.

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