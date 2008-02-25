У Балоги считают, что паралич парламента выгоден БЮТ

Заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Верховной Раде Оксана СЛЮСАРЕНКО не исключает, что дальнейшее блокирование работы парламента может быть выгодно не только меньшинству, но и части коалиции – фракции Блока Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в комментарии О.СЛЮСАРЕНКО, распространенном пресс-службой Президента Украины.

По ее мнению, усилия большинства по выходу из противостояния в ВР не достаточно настойчивы, что дает основания для предположений о существовании скрытых мотивов такой вялой активности. «В повестке дня парламента – принятие важных для государства законопроектов. Некоторые из них вызывают, мягко говоря, сдержанный оптимизм внутри БЮТ. Прежде всего, это закон «О Кабинете Министров», предложенная редакция которого по известным причинам не устраивает эту политическую силу».

Однако, по словам О.СЛЮСАРЕНКО, Закон о Кабмине должен быть непременно принят, как это и предусмотрено действующим коалиционным соглашением. Принятие настоящего документа не должно становиться на пути принятию других законодательных актов, прежде всего, внесению изменений в государственный бюджет на этот год и отмене депутатской неприкосновенности.

Заместитель главы президентского Секретариата также допустила, что неработающая Верховная Рада с политической точки зрения выгодна БЮТ: лидер блока возглавляет правительство, утверждение программы деятельности Кабинета Министров откладывается на неопределенную перспективу, в случае возможного роспуска ВР все министры остаются на своих должностях, а сама политическая сила рассчитывает на улучшение своего результата на выборах. По словам О.СЛЮСАРЕНКО, такая логика БЮТ маскируется действиями оппозиции по созданию новых поводов для того, чтобы заседания Рады не проводились.

«БЮТ, как и коалиции в целом, следует осознать, что определенная доля ответственности за блокирование работы ВР лежит и на ней. Это должно подтолкнуть к поиску эффективных лекарств против парламентского паралича. Продолжать делать вид, что беспорядки в стенах Совета – это дело рук только оппозиции, уже не удастся», – подчеркнула заместитель главы Секретариата Президента.