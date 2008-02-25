Регионалы хотят меняться с Ющенко... референдумами

Партия регионов готова объединить два референдума – относительно изменений в Конституцию и относительно вступления Украины к НАТО. Об этом в интервью Радио Свобода заявил «регионал» Александр Стоян: «Почему-то Президент инициирует референдум относительно изменений в Конституцию, и не боится обратиться к народу. Партия регионов готова даже на такое предложение: вместе с референдумом относительно изменений в Конституцию провести референдум относительно вступления в НАТО».

Напомним, что с требованием принять постановление относительно порядка вступления Украины в Северно-атлантический альянс Партия регионов уже почти месяц блокирует работу парламента.

Президент Виктор Ющенко образовал Национальный конституционный совет, который должен разработать изменения в Конституцию.

Глава государства считает, что обновленный текст Основного закона должен быть принят на референдуме.