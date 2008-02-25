Возле посольства Армении пройдет митинг памяти жертв геноцида азербайджанцев

10:05, 25 февраля 2008
Политика
506

26 февраля 2008 года с 12.00 до 12.30 представители азербайджанской диаспоры Украины возле посольства Республики Армения в Украине проведут митинг по случаю Дня памяти жертв геноцида азербайджанцев в г. Ходжалы (Нагорный Карабах, Азербайджан).

Еще один митинг пройдет с 12.45 до 13.15 у дома представительства Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (г. Киев).

Телефон для справок: (044)  4893199. Конгресс азербайджанцев Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter