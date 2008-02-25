Возле посольства Армении пройдет митинг памяти жертв геноцида азербайджанцев
10:05, 25 февраля 2008Политика
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26 февраля 2008 года с 12.00 до 12.30 представители азербайджанской диаспоры Украины возле посольства Республики Армения в Украине проведут митинг по случаю Дня памяти жертв геноцида азербайджанцев в г. Ходжалы (Нагорный Карабах, Азербайджан).
Еще один митинг пройдет с 12.45 до 13.15 у дома представительства Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (г. Киев).
Телефон для справок: (044) 4893199. Конгресс азербайджанцев Украины.
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