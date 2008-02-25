В НУ-НС решили: на внеочередные выборы идти можно и даже нужно

Депутат фракции блока "Наша Украина – Народная Самооборона" Владислав Каськив уверен в том, что на заседании круглого стола в понедельник не удастся разрешить конфликт в парламенте.

Об этом он сказал в эфире телекомпании "5 канал" вечером 24 февраля, сообщает Украинская правда.

"К сожалению, должен констатировать, что и 25 февраля круглый стол ничего не решит в наших взаимоотношениях. Потому что тот формат, который сейчас существует в Верховной Раде, он принуждает всех бороться за интересы, а не принципы, потому и консенсус вряд ли получится, пока не произойдет переформатирование Верховной Рады", – сказал Каськив.

В то же время депутат считает, что такой круглый стол станет одним из этапов разрешения сложившейся в Верховной Раде ситуации.

По мнению Каськива, формат парламента необходимо изменять путем проведения выборов.

"Можно пойти на внеочередные выборы и даже нужно идти. Но те, кто говорят об этом, не изменив систему выборов, когда будут выбирать не людей и не дадут шанс пройти новым людям в парламент, лукавят", - сказал он.

В понедельник лидеры парламентских фракций и глава Верховной Рады Арсений Яценюк намерены провести круглый стол в понедельник.

Спикер выступает за подписание политического соглашения о разблокировании парламента после проведения такого круглого стола.

С 18 января оппозиция блокирует заседания Верховной Рады