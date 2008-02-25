Медведько говорит, что для него разницы нет: зять - не зять

Генпрокурор Александр Медведько готов к тому, что общество и политические силы не поймут его решения о прекращении уголовного дела в отношении зятя мэра Киева Леонида Черновецкого, которого обвиняют в разбойном нападении с целью завладения имуществом жертвы.

«Я знаю, что будет много шума, меня будут критиковать, поскольку определенные силы заинтересованы в том, чтобы в деле был не просто подозреваемый, а именно `зять`... А для меня разницы нет – зять это или не зять», - заявил Медведько в интервью Коммерсант-Украина.

Генпрокурор побещал, что «будут собраны доказательства, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения». Медведько уточнил, что передал уголовное дело против Вячеслава Супруненко «передано в прокуратуру Киева для организации расследования. Кроме того, я направил разгромное письмо прокурору Киева Евгению Блаживскому о том, что на протяжении длительного времени неоднократно, по-моему пять раз, выносилось решение Шевченковским районным управлением милиции об отказе в возбуждении этого уголовного дела. В этом же письме я заявил о необходимости проведения служебного расследования и установил срок: до 21 марта. При этом обязал принять меры ко всем виновным лицам, допустившим нарушение закона», - добавил Медведько.

В ответ на просьбу издания уточнить, верны ли слухи о том, что в закрытии дела против зятя Черновецкого очень заинтересованы в секретариате президента, генпрокурор заявил: «Знаете, одни говорят, что заинтересован секретариат, другие – что Партия регионов, третьи – что БЮТ. Я ответственно заявляю, что не реагирую на такие вещи. Из секретариата президента ко мне по этому вопросу никто не обращался. Вы спросите, почему я лично изучил это уголовное дело, ведь мог бы поручить зональному прокурору, отвечающему за Киев, заместителю... Объясняю: решение о возбуждении уголовного дела было принято заместителем генерального прокурора, поэтому дать оценку этому постановлению может только генеральный прокурор».