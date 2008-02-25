Медведько считает, что разбой был, а зять Черновецкого – не при чем

Генпрокурор Александр Медведько считает, что для возбуждения уголовного дела против зятя мэра Киева Леонида Черновецкого не было достаточных оснований. Несмотря даже на то, что нападение на гражданина 2 августа 2005 года, в участии в котором, обвиняют Вячеслава Супруненко, генпрокурор однозначно квалифицирует как преступление и разбой. Об этом генпрокурор заявил в интервью Коммерсант-Украина.

«Уголовное дело возбудили 18 февраля. Я в это время находился за пределами Украины. Дело возбуждал заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, после чего оно было направлено для организации расследования в прокуратуру Киева. Я лично изучил его вчера (21 февраля.–издание) и считаю, что мой заместитель принял несколько поспешное решение, возбудив дело в отношении Супруненко, Комарницкого (Денис Комарницкий, лидер фракции блока Леонида Черновецкого в Киевсовете) и третьего, неустановленного лица, - заявил Медведько. - Да, я согласен с тем, что 2 августа 2005 года было совершено преступление, разбой, при котором избили человека и завладели его портфелем. Но в то же время, изучив материалы уголовного дела – я лично изучал их от первого листика до последнего,– полагаю, что достаточных оснований для возбуждения дела в отношении конкретных лиц не было. Поэтому я вынес постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных лиц и возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения».