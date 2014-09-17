Москаль ждет, что Порошенко отдаст ему пост главы Луганской ОГА - СМИ

Эту информацию он подтвердил в комментарии "Украинской правде".

"Все проголосовали единогласно, даже те, кого я критиковал. Теперь решение за президентом", - сказал политик.

Читайте такжеПорошенко уволил Ирину Веригину с должности и.о. председателя Луганской ОГА

Как известно, 15 сентября президент уволил Ирину Веригину с должности исполняющего обязанности председателя Луганской областной государственной администрации.

2005-2006 годах Геннадий Москаль уже работал на должности председателя Луганской ОГА.