Москаль ждет, что Порошенко отдаст ему пост главы Луганской ОГА - СМИ
22:09, 17 сентября 2014Политика
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Кабинет министров 17 сентября утвердил депутата Геннадия Москаля на должность председателя Луганской облгосадминистрации.
Кабмин предлагает Москаля на должность главы Луганской обладминистрации
Эту информацию он подтвердил в комментарии "Украинской правде".
"Все проголосовали единогласно, даже те, кого я критиковал. Теперь решение за президентом", - сказал политик.
Читайте такжеПорошенко уволил Ирину Веригину с должности и.о. председателя Луганской ОГА
Как известно, 15 сентября президент уволил Ирину Веригину с должности исполняющего обязанности председателя Луганской областной государственной администрации.
2005-2006 годах Геннадий Москаль уже работал на должности председателя Луганской ОГА.
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