В БЮТ собираются сегодня поставить две точки

Сегодня представители коалиции и оппозиции сядут за круглый стол. Цель – обсудить ситуацию вокруг разблокирования работы парламента и принять соответствующее политическое соглашение.

Впрочем коалицианты не возлагают больших надежд на сегодняшнее мероприятие. Оно просто даст возможность продолжить переговоры, сказал Радио Свободапредставитель БЮТ Андрей Шкиль: «Я не думаю, что этот круглый стол поставит точку, он должен поставить двоеточие и дальше должен продолжиться, возможно, уже как какой-то менее публичный разговор, который дал бы ответ на вопрос, будет ли парламентаризм жить в Украине или нет. Судьба парламентаризма сейчас в очень ненадежных руках Партии регионов. А желающих уничтожить парламентаризм, к величайшему сожалению, в Украине есть предостаточно».