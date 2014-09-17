Die Welt: Россия приближается к колоссальному финансовому кризису

В своей статье «Россия приближается к колоссальному финансовому кризису», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Даниэль Эккерт и Хольгер Цшепиц пишут, что выносливость россиян печально известна. И именно эта выносливость сейчас подвергается испытанию, по крайней мере, в финансовой сфере. Рынки капитала тестируют болевой порог российской экономики: российский рубль каждую неделю достигает нового минимума.

Шесть дней подряд валюта огромной империи опускается и каждый раз достигает нового исторического минимума по отношению к доллару. Во вторник за одну условную единицу нужно было отдать 38,81 рублей. С начала года обесценивание по отношению к доллару составляет 15,4 процента.

По отношению к евро снижение не так драматично, так как европейская валюта тоже потеряла в стоимости, но здесь ослабление тоже заметно: в этом году обесценивание составляет 10 процентов. Между тем, за 1 евро нужно заплатить 50 рублей.

Уже с лета рубль находится под сильным давлением. Темп падения за последние дни явно ускорился. Единственная валюта крупной развивающейся экономики, которая потеряла еще больше, это Аргентина. Из-за банкротства южноамериканской страны обменный курс песо с января упал на 22 процента.

Падение цен на нефть дополнительно вредит России

Большинство западных финансовых экспертов ожидают продолжения сокращения: «Вскоре участники рынка должны будут платить 40 рублей за доллар», прогнозирует Манодж Прадхан, стратег инвестиционного банка Morgan Stanley в Лондоне. На российскую валюту надвигается настоящая буря.

К санкциям, потере доверия и, в результате, к инфляционным рискам также присоединяется падение цен на нефть. Россия более зависима от доходов от экспорта энергоносителей, чем другие крупные развивающиеся рынки.

Если она пойдет на рынок срочных сделок, рубль окажется в долгосрочной тенденции к снижению. Через несколько месяцев 40-рублевая отметка, вероятно, снизится. В 2017 году за доллар нужно будет заплатить более 50 рублей, прогнозируют валютные трейдеры.

Читайте такжеРоссия угрожает Канаде за новый пакет санкций«Вложение капитала в России сейчас в немилости», говорит Алексей Погорелов, экономист Credit Suisse в Москве. Из страха новой холодной войны инвесторы больше не хотят вкладывать свои деньги в самую большую страну в мире, а наоборот забирают капитал. В то же время, значительное число жителей отправляют свое состояние за пределы страны.

Насколько серьезная ситуация, ясно показывают последние заявления из Москвы: Минфин России подтвердил во вторник, что отток капитала в третьем квартале ускорился.

В период с апреля по июнь за границу ушли уже значительные 25,8 миллиардов долларов. С июля по сентябрь предприятия и домашние хозяйства, в общем, забрали 30 млрд долларов, по оценкам Лондонского исследовательского дома Capital Economics.

В целом, отток капитала в этом году может ускориться до 150 миллиардов долларов, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах. Таким образом, 2014 год затмит даже самый плохой до этого момента 2008, когда финансовый кризис взял свое.

Граждане страдают от инфляции

Для российских граждан девальвация рубля означает резкую потерю благосостояния. Они многократно ощутят слабость своей валюты: Кто поедет за границу, за свои рубли получит значительно меньше, чем год назад.

Но дома все тоже дорожает. За продукты, которые Россия импортирует, потребители в некоторых случаях должны платить значительно больше. Особенно это касается продуктов, которые подорожали за год на 12 процентов. Тем не менее, также и другие товары и услуги стоят дороже из-за слабого рубля: официально заявленная инфляция в августе составила 7,6 процента.

Правда, заместитель министра иностранных дел Алексей Моисеев пытается успокоить граждан. «Никакой паники», говорит он, правительство предпримет шаги, чтобы сдерживать рост цен. Но экономические санкции, которые Запад ввел против бывшей сверхдержавы в ответ на политику президента Владимира Путина в отношении Украины, усугубляют проблему.

Более жесткие санкции также значительно способствовали экономическому спаду: истощенная еще до начала кризиса в Украине, Россия сейчас находится на грани рецессии. По словам бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, в следующем году валовой внутренний продукт сократится.

Падение рубля станет экзистенциальной проблемой не в последнюю очередь для задолжавших Западу фирм и банков огромной империи. В то время как уровень долга российского государства относительно низкий, в частном секторе необязательно все также.

Долг промышленных компаний и финансовых институтов составляет примерно 1,3 триллиона долларов, почти половина в твердой валюте. И бомба тикает. Только в этом году на оплату внешних обязательств нужно еще 157 млрд долларов.

Путин проверяет выносливость населения

Каждый процент, на который падает рубль по отношению к доллару, евро или йене, численно увеличивает нагрузку. Должники должны наскрести больше рублей, чтобы оплатить тот же долг в иностранной валюте. Особую нагрузку из-за этого испытывают банки, которые, в отличие от экспортеров нефти и газа, не могут автоматически при продаже своей продукции получать прибыль в долларах.

Во время азиатского кризиса 1997-98 годов огромное снижение обменного курса повлекло за собой волну банкротств фирм, которые в конце разрушили экономических тигров. Параллели с азиатским кризисом поразительны. 17 лет назад никто не хотел давать азиатским заемщикам новые кредиты. Сегодня западные санкции частично запрещают даже новые кредиты российским компаниям и банкам, которые считаются приближенными к Кремлю.

Читайте такжеDie Welt: Россия заслужила суровые санкции ЕСТем не менее, у России по-прежнему есть несколько козырей в рукаве: Москва располагает пятым по величине после Китая, Японии, Саудовской Аравии и Тайвани валютным резервом в мире. По данным Центрального банка России – это еще гордых 406 млрд долларов. Кроме того, есть запасы золота на сумму около 44 млрд долларов.

Путин придает огромное значение их расширению: за последние несколько лет Россия настолько расширила резервы драгоценных металлов, как никакая другая большая страна. В случае обострения валютного конфликта, Москва может рассчитывать на эти запасы, так как золото считается самой прочной валютой.

Дополнительно россияне могли бы подключить так называемый резервный фонд. Изначально он был предусмотрен для пенсий населению, однако, его, в случае конфликта, можно будет опустошить для решения острых финансовых проблем. Кажется, будто Москва тоже проверяет выносливость населения.