Балога считает, что хоронить Нашу Украину рановато

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что сегодня не следует говорить, что в партии «Наша Украина» нет будущего.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

В.БАЛОГА объяснил это тем, что партия «Наша Украина» одна из самых больших политических сил в нашем государстве.

При этом он отметил, что на каждом этапе развития и становления политической силы руководство не должно допускать серьезных ошибок. «Тогда будет будущее. Но это уже вопрос не ко мне, это уже вопрос к тем руководителям партии, которые будут заботиться о партии», - сказал В.БАЛОГА.