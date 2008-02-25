Балога считает, что хоронить Нашу Украину рановато
07:50, 25 февраля 2008Политика
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Но это уже вопрос не к нему...
Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что сегодня не следует говорить, что в партии «Наша Украина» нет будущего.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.
В.БАЛОГА объяснил это тем, что партия «Наша Украина» одна из самых больших политических сил в нашем государстве.
При этом он отметил, что на каждом этапе развития и становления политической силы руководство не должно допускать серьезных ошибок. «Тогда будет будущее. Но это уже вопрос не ко мне, это уже вопрос к тем руководителям партии, которые будут заботиться о партии», - сказал В.БАЛОГА.
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