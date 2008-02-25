Балога намекает, что коалиции не хватает Партии регионов

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА до сих пор считает, что коалиция в 227 голосов не обеспечит постоянной стабильности работы парламента.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

Он напомнил, что был одним из тех политиков, который сразу после внеочередных выборов отмечал, что коалиция в 226 голосов является «наиболее непрочной». «Я по-видимому был один из тех политиков, который говорил, что конструкция в 226 голосов никогда не будет давать стабильности в парламенте», - сказал руководитель Секретариата Президента.

В БАЛОГА отметил, что в коалиции должны быть не только БЮТ и НУНС, а еще как минимум Блок Литвина. «Но когда говорить о том, что там должна была бы быть и такая политическая сила, как Партия регионов, то у меня никогда не было сопротивления», - сказал он.

В.БАЛОГА выразил надежду, что уже через несколько месяцев можно будет увидеть, как выполняются договоренности, достигнутые внутри коалиции между БЮТ и НУ-НС. «Мы на протяжении короткого периода увидим, выполняются ли эти договоренности», - сказал он.