Всемирному еврейскому конгрессу рассказали о пророссийской агрессии на Донбассе

Зисельс сообщил, что в Украине уже почти полгода идет война, развязанная Россией с целью не допустить реализацию европейского выбора Украины. Он подчеркнул, что люди гибнут из-за нарушений пророссийскими силами условий перемирия.

Зисельс заявил, что не менее 30 тысяч евреев проживают в оккупированной РФ части Украины. Около 10 тысяч евреев Крыма практически все проживают и сейчас в Крыму, они не стали эмигрировать, поскольку Крым был захвачен без кровопролития. Из-за мирной аннексии Крыма евреи Донбасса не ожидали нынешнего исхода событий на Донбассе.

За восемь месяцев текущего года из Украины в Израиль репатриировались 3250 евреев и членов их семей, что в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. На конец календарного года ожидается алия в Израиль на уровне примерно 4,5 тысячи человек. Это будет вторым по количеству результатом в Европе после Франции.

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Зисельс сравнил ситуацию с конфликтом в Грузии, откуда в 2008 году выехали, а затем вернулись многие грузинские евреи. На Донбассе ожидать активного возвращения евреев, даже при затяжном перемирии, не приходится.

По оценочным данным еврейских общин региона, в Россию, ухало около 10% евреев и членов их семей, в Израиль – 10-15%, остальные были приняты в качестве перемещенных лиц еврейскими общинами Харькова, Мариуполя, многие – Днепропетровска, Житомира, Одессы, Киева и иных городов.

"На сегодняшний день нам известно о 5 убитых (2- в Донецке, 3 – в Луганске) членах еврейских общин, в основном, в результате артиллерийских или минометных обстрелов", - говорит Зисельс.

Самым известным трагическим случаем из упомянутых является убийство пророссийскими боевиками члена руководства еврейской общины Донецка Георгия Зильберборда, которое произошло в шабат две недели назад. Группа боевиков ДНР решили ограбить коттеджный городок на окраине Донецка, который выстроил Георгий Зильберборд – он занимался строительным бизнесом, и в котором он проживал с женой и двумя дочерями. Когда появились бандиты Георгий вместе с начальником охраны городка вышел к ним с намерением договориться по-хорошему. В результате, оба были застрелены бандитами.

Известны также еще недостаточно проверенные случаи о пропаже без вести и о заложниках-евреях, которых задержали боевики, по-видимому, в надежде на солидный выкуп.

Евреи активно помогают АТО. Ряд общин, особенно Днепропетровская еврейская община, помогают АТО сбором средств, в частности на медикаменты, перевязочные материалы и формирование аптечек. К этой помощи привлекаются в некоторых случаях и общины-побратимы из США.

При этом, Зисельс подчеркивает, что количество антисемитских инцидентов в Украине в текущем году остается на уровне прошлого года, т.е. является одним из самых низких показателей в Европе. Ваад предполагает, что часть происшествий могла быть спровоцирована с целью дискредитации Украины.

Зисельс закончил свое выступление призывом к делегатам и гостям заседания Совета управляющих Всемирного еврейского конгресса с просьбой помочь Украине и ее еврейской общине в это сложное время.