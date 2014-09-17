Силовики на Донбассе вчера отбили наступление террористов на нескольких направлениях
13:06, 17 сентября 2014Политика
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Силы антитеррористической операции за вчерашний день отразили наступление террористов от населенного пункта Фащевка Луганской области в направлении Дебальцево Донецкой области и с рубежа города Кировское Донецкой области в направлении Юнокомунаровска Донецкой области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Силы АТО готовы к провокациям и к отражению наступления», - подчеркнул он.Читайте такжеСМИ: боевики начали новый штурм донецкого аэропорта
Лысенко отметил, что «вчера террористы осуществили несколько атак и обстрелов позиций сил АТО от н.п. Фащевка Луганской области в направлении Дебальцево Донецкой области и с рубежа города Кировское Донецкой области в направлении Юнокоммунаровска Донецкой области».
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