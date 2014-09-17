Силовики на Донбассе вчера отбили наступление террористов на нескольких направлениях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Силы АТО готовы к провокациям и к отражению наступления», - подчеркнул он.Читайте такжеСМИ: боевики начали новый штурм донецкого аэропорта

Лысенко отметил, что «вчера террористы осуществили несколько атак и обстрелов позиций сил АТО от н.п. Фащевка Луганской области в направлении Дебальцево Донецкой области и с рубежа города Кировское Донецкой области в направлении Юнокоммунаровска Донецкой области».