Законы об особом статусе Донбасса могут быть отменены - советник Порошенко

На этом акцентировал в эфире телеканала ICTV советник президента Украины Игорь Грынив, передает Еспресо.TV.

"А вы знаете, что это устанавливается максимум на три года. То есть они могут быть отменены. Эти права предоставляются не на три года, а не более трех лет. Некоторые районные советы в Польше имеют больше прав. Потому что децентрализация во многих странах пошла значительно дальше, чем предоставляется местным советам в этом законе", - отметил он.

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Грынив подчеркнул, что люди на Донбассе должны понять, что будут иметь ту власть, которую выберут.

"Они будут с ними жить, будут давать им оценку. Люди на Донбассе должны на месте понять, что имеют ту власть, которую выбрали. И дадут им так же оценку. Понятно, что так называемой избранной власти на Донбассе будет не легко справиться с проблемами. Но мы не можем их покинуть. Когда я слышу как упрекают, почему мы будем за наши бюджеты.... Подождите, но мы же признаем, что это наши люди и наша земля. Поэтому мы будем им помогать и восстанавливать эту территорию", - отметил советник Порошенко.