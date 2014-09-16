Явка избирателей на Донбассе на внеочередных выборах составит около 40% - КИУ

Такое мнение выразила заместитель председателя правления Комитета избирателей Украины, главный директор программ КИУ Наталия Линник во время пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что сегодня точно спрогнозировать явку избирателей невозможно.

«Поскольку очень много переселенцев и, соответственно, мы не знаем, сколько избирателей выехало в РФ, сколько живых осталось - тоже вопрос, который никто точно не может исследовать. Впрочем, мы ожидаем, что явка на территориях, контролируемых украинской армией, будет в пределах 40%, потому что там очень много разочарованных избирателей, которые просто не знают, за кого им голосовать сейчас, и они не видят своих представителей в парламенте», - сказала Линник.

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В свою очередь юрист КИУ Святослав Пикуль отметил, что выехавшие из Донбасса на территорию РФ, также смогут проголосовать, изменив место голосования.

«Следует отметить, что перед выборами президента шла речь о 100 тысячах временных переселенцев. Сейчас речь идет о 300 тысячах. Соответственно, их число существенно выросло и, соответственно, количество лиц, желающих изменить место голосования, вероятно, также вырастет. Поэтому ЦИК нужно думать об этом уже сейчас, потому что перед самими выборами могут возникнуть проблемы», - сказал он.

В то же время Линник также отметила, что в среднем явка по Украине немножко снизится по сравнению с президентскими выборами и составит около 60%.

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Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в ВР запланированы на 26 октября 2014 года.

На сегодняшний день Центризбирком зарегистрировал уже 351 кандидата в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В одномандатных избирательных округах зарегистрировано 167 кандидатов. При этом 153 кандидата будут баллотироваться путем самовыдвижения, 14 - от партий.

ЦИК имеет возможность проводить подготовку к внеочередным парламентским выборам лишь в 9 из 21-го избирательного округа в пределах Донецкой области и в 4 из 11-ти избирательных округов, образованных в пределах Луганской области.