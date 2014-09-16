Президент наградил орденами заместителей председателя Днепропетровской ОГА

Об этом Филатов написал в своем Facebook.

Он сообщил, что Геннадий Корбан неоднократно был в зоне АТО, только предпочитал об этом не сообщать.

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"Вручали лично. Петр Алексеевич сказал очень теплые слова. Доверие оправдаем. Служу народу Украины!", - написал Филатов.