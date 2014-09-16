Президент наградил орденами заместителей председателя Днепропетровской ОГА

02:03, 16 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко наградил орденами заместителей председателя Днепропетровской ОГА. Бориса Филатова - орденом "За заслуги", Геннадия Корбана - орденом "За мужество".

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Об этом Филатов написал в своем Facebook.

Он сообщил, что Геннадий Корбан неоднократно был в зоне АТО, только предпочитал об этом не сообщать.

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 "Вручали лично. Петр Алексеевич сказал очень теплые слова. Доверие оправдаем. Служу народу Украины!", - написал Филатов.

Сообщение by Borys Filatov.
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