Президент наградил орденами заместителей председателя Днепропетровской ОГА
02:03, 16 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко наградил орденами заместителей председателя Днепропетровской ОГА. Бориса Филатова - орденом "За заслуги", Геннадия Корбана - орденом "За мужество".
Президент наградил орденами Филатова и Корбана
Об этом Филатов написал в своем Facebook.
Он сообщил, что Геннадий Корбан неоднократно был в зоне АТО, только предпочитал об этом не сообщать.
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"Вручали лично. Петр Алексеевич сказал очень теплые слова. Доверие оправдаем. Служу народу Украины!", - написал Филатов.
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