Активисты и журналисты, которые идут в парламент, оставляют свои организации

Об этом заявили на пресс-конференции в понедельник Мустафа Найем ("Общественное ТВ"), Сергей Лещенко ("Украинская правда"), Светлана Залищук (движение "Честно"), Наталья Соколенко ("Общественное радио", движение "Стоп цензуре") и другие, передает Украинская правда.

Новоиспеченные кандидаты в депутаты пообещали, что их политическая деятельность не повлияет на работу их коллег и проектов в целом, а также заверили, что в роли политиков будут делать то, что делали, как общественные активисты, - работать на изменения в стране, не изменяя принципам.

"Мы все идем из общественных инициатив, из журналистики, ведь хотим сохранить беспристрастность третьего сектора, который мы еще вчера представляли", - отметила Светлана Залищук, кандидат в депутаты по списку партии "Блок Петра Порошенко".

Читайте такжеЖурналисты Найем и Лещенко идут на выборы с партией ПорошенкоРеагируя на критику, что борцы с властью заняли проходные места в списках партий, которые имеют большие шансы пройти в Верховную Раду, участники мероприятия рассказали о своей мотивации баллотироваться.

"В парламенте хотим создать межфракционное объединение для лоббирования реформ и внедрения нового качества политики, в какой бы фракции мы не были. У нас, конечно, будут противоречия, но люди, которые здесь сейчас стоят - это люди, которые знают, что такое ценности", - сказала Залищук.

Читайте такжеУкраинские партии формируют избирательные списки"Хочу подчеркнуть, что я перестаю быть исполнительным директором ОО "Центр.uа", выхожу из Движения "Честно" и координационного совета "Реанимационного пакета реформ", - заявила она.

Сергей Лещенко, который также идет на выборы с партией президента, заверил, что в парламенте будет действовать по совести и согласно собственных взглядов.

"Я больше не буду журналистом, потому что это невозможно совмещать с политикой. Но я буду писать - и депутат канадского парламента Христя Фрилянд, которая продолжает публиковаться, является хорошим примером того, что политик с журналистским прошлым не должен превращаться в молчаливую машину для голосования", - сказал он.

Мустафа Найем искренне признался, что им не нравится то, с кем они идут на выборы, но они попытаются воспользоваться шансом изменить систему изнутри - и будут вести дискуссию о людях в списке уже как члены команды.

Найем пояснил, что собственной партией активисты могли бы идти на выборы только через 5 лет, а изменения уже назрели, поэтому активисты сами вышли на диалог с политическими силами - и каждый выбрал для баллотирования ту, где у него или нее установилась лучшая коммуникация и понимание.

Залищук также дала понять, что группа активистов идет в политику сейчас, чтобы не упустить возможности для изменений. По словам Найема, таких людей сейчас 13, но "ждут пополнения".

Все кандидаты из активистов пообещали обнародовать свои декларации.