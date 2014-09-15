The Guardian: Путин может быть таким же ужасным, как Сталин
По словам бывшего министра обороны Боба Эйнсворта, президент России Владимир Путин может оказаться настолько же ужасным как Сталин, поэтому Великобритания должна срочно рассмотреть вопрос о том, как предотвратить угрозу новой холодной войны.
Об этом сообщает Ровена Мейсон в своей статье, которая называется «Путин может быть таким же ужасным, как Сталин, считает бывший министр обороны», опубликованной в британской газете The Guardian.
Член британского парламента, представитель Лейбористской партии, призвал пересмотреть оборонные способности страны до выборов, предупредив, что Россия представляет большую угрозу для мира, чем повстанцы Исламского государства (ИГИЛ) в Ираке и Сирии.
Свое мнение он выразил в новой статье для Chamberlain Files, Бирмингемского веб-сайта для связей с общественностью.
«Ни один лидер крупной державы не вел себя так откровенно агрессивно со времен Сталина в послевоенный период, и, к сожалению, Путина очень порадовало бы такое сравнение», – написал он. «Он сказал, что распад Советского Союза был величайшей трагедией ХХ века, и заявляет, что имеет право действовать от имени российских меньшинств в других государствах».
Поскольку российские меньшинства представлены на всем пространстве бывшего Советского Союза и далеко за его границами, он, по сути, утверждает, что имеет право вмешиваться в дела всех независимых суверенных государств Восточной Европы.
«Политика Сталина привела мир к холодной войне. Путин потенциально может быть настолько же опасным».
Эйнсворт утверждает, что ИГИЛ – это оскорбление для человечества, но там нет «негосударственных субъектов», в то время как путинская Россия создает проблему для мира совсем другого масштаба.
По его словам, санкции, введенные ЕС вряд ли смогут иметь достаточно серьезные последствия, и призвал принять более эффективные сдерживающие меры, чтобы помешать экспансионистским целям Путина.
Европе следует уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, а Великобритания должна пересмотреть свой обзор стратегической обороны от 2010 г., по соглашению всех партий, добавил он.
«Премьер-министр недавно заявил в Палате общин, что нет надобности пересматривать обзор стратегической обороны от 2010 г., несмотря на то, что до сих пор очень сильно сокращается бюджет на наши вооруженные силы, и у нашей армии полно транспортных средств, которые больше подходят для борьбы с мятежниками в Афганистане, чем для того, чтобы заверить наших европейских соседей в том, что мы способны помочь им противостоять России, которая переоснащает свои собственные силы», – сказал Эйнсворт.
«Эти возможности нельзя изменить легко и быстро. Нужно достичь межпартийного соглашения, чтобы сделать новый обзор сейчас, до выборов, чтобы знать, что мы можем себе позволить, и какие виды обучения и оборудования необходимы в условиях нового сценария».
Кэмерон пообещал увеличить расходы на оборону на практике во второй половине десятилетия, после значительного сокращения, предусмотренного в обзоре оборонной стратегии от 2010 г. Следующий обзор должен быть представлен в 2015 г., но правительство до сих пор сопротивлялось призывам сделать это раньше.
На прошлой неделе Джеральд Ховарт, бывший коалиционный министр обороны, призвал к разработке новой всеобъемлющей стратегии для борьбы с угрозами безопасности, связанными с событиями в Украине, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«С тех пор как в 2010 г. был сделан последний обзор стратегической безопасности и обороны, произошли фундаментальные изменения в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Украине», сказал он. «Самой важной причиной, по которой мы должны разработать по-настоящему серьезный новый обзор стратегической обороны и безопасности, является положение дел в настоящий момент. Я надеюсь, что Министерство иностранных дел, Министерство обороны и другие государственные ведомства выделят время и приложат усилия, чтобы разработать новую стратегию».