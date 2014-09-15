The Guardian: Путин может быть таким же ужасным, как Сталин

Об этом сообщает Ровена Мейсон в своей статье, которая называется «Путин может быть таким же ужасным, как Сталин, считает бывший министр обороны», опубликованной в британской газете The Guardian.

Член британского парламента, представитель Лейбористской партии, призвал пересмотреть оборонные способности страны до выборов, предупредив, что Россия представляет большую угрозу для мира, чем повстанцы Исламского государства (ИГИЛ) в Ираке и Сирии.

Свое мнение он выразил в новой статье для Chamberlain Files, Бирмингемского веб-сайта для связей с общественностью.

«Ни один лидер крупной державы не вел себя так откровенно агрессивно со времен Сталина в послевоенный период, и, к сожалению, Путина очень порадовало бы такое сравнение», – написал он. «Он сказал, что распад Советского Союза был величайшей трагедией ХХ века, и заявляет, что имеет право действовать от имени российских меньшинств в других государствах».

Поскольку российские меньшинства представлены на всем пространстве бывшего Советского Союза и далеко за его границами, он, по сути, утверждает, что имеет право вмешиваться в дела всех независимых суверенных государств Восточной Европы.

«Политика Сталина привела мир к холодной войне. Путин потенциально может быть настолько же опасным».

Эйнсворт утверждает, что ИГИЛ – это оскорбление для человечества, но там нет «негосударственных субъектов», в то время как путинская Россия создает проблему для мира совсем другого масштаба.

По его словам, санкции, введенные ЕС вряд ли смогут иметь достаточно серьезные последствия, и призвал принять более эффективные сдерживающие меры, чтобы помешать экспансионистским целям Путина.

Европе следует уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, а Великобритания должна пересмотреть свой обзор стратегической обороны от 2010 г., по соглашению всех партий, добавил он.

«Премьер-министр недавно заявил в Палате общин, что нет надобности пересматривать обзор стратегической обороны от 2010 г., несмотря на то, что до сих пор очень сильно сокращается бюджет на наши вооруженные силы, и у нашей армии полно транспортных средств, которые больше подходят для борьбы с мятежниками в Афганистане, чем для того, чтобы заверить наших европейских соседей в том, что мы способны помочь им противостоять России, которая переоснащает свои собственные силы», – сказал Эйнсворт.

«Эти возможности нельзя изменить легко и быстро. Нужно достичь межпартийного соглашения, чтобы сделать новый обзор сейчас, до выборов, чтобы знать, что мы можем себе позволить, и какие виды обучения и оборудования необходимы в условиях нового сценария».

Кэмерон пообещал увеличить расходы на оборону на практике во второй половине десятилетия, после значительного сокращения, предусмотренного в обзоре оборонной стратегии от 2010 г. Следующий обзор должен быть представлен в 2015 г., но правительство до сих пор сопротивлялось призывам сделать это раньше.

На прошлой неделе Джеральд Ховарт, бывший коалиционный министр обороны, призвал к разработке новой всеобъемлющей стратегии для борьбы с угрозами безопасности, связанными с событиями в Украине, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«С тех пор как в 2010 г. был сделан последний обзор стратегической безопасности и обороны, произошли фундаментальные изменения в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Украине», сказал он. «Самой важной причиной, по которой мы должны разработать по-настоящему серьезный новый обзор стратегической обороны и безопасности, является положение дел в настоящий момент. Я надеюсь, что Министерство иностранных дел, Министерство обороны и другие государственные ведомства выделят время и приложат усилия, чтобы разработать новую стратегию».