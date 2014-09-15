«ЗАСТУП» удивил: в пятерку лидеров вошел сельский голова, - аналитик Андрей Китаев

Комментируя имена лидеров, аграрный аналитик Андрей Китаев отметил, что «ЗАСТУП» пригласил в команду не политиков, а сельскохозяйственных практиков.

«Честно говоря, «ЗАСТУП» приятно удивил. В пятерку вошел председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков, который долгие годы работает в АПК. Еще одна неожиданность – пятый номер в списке. Это сельский голова из Полтавской области Александра Шереметьева. Очевидно, что заявления «ЗАСТУПа» о развитии аграрного сектора и сельских территорий как о главном приоритете партии, не голословны», – комментирует Андрей Китаев.

По словам эксперта, такая расстановка имен в политическом списке будет иметь большое значение в предвыборной гонке. «Селянам всегда навязывали лидеров, которые никакого отношения к земле не имели, – говорит аналитик. – Теперь избиратели видят в списке «своих» людей. Это значительно упрощает выбор».

Кроме того, в своей уникальной программе развития села и защиты интересов фермеров - «За рідну землю!» партия «ЗАСТУП» предлагает сразу несколько пунктов реформы, о которых аграрии безуспешно просили прежние власти. В частности, речь идет о децентрализации власти, налоговых льготах, земельной реформе.

«Сейчас с каждого села и предприятия деньги идут наверх, и далеко не прозрачными путями. После многих «отмываний» аграрий получает из казны какие-то гроши. Понятно, что такой порядок вещей устраивает только коррупционеров, а не простых людей», – объясняет аграрный аналитик.

Напомним, что раньше украинские политологи заявили о том, что учитывая темпы с которыми партия «ЗАСТУП» набирает популярность среди аграриев, она точно пройдёт в парламент. Если это случится, то народным депутатом может стать простой сельский голова, который знает аграрные проблемы по собственному опыту. А значит сможет, быстрее и эффективнее их решить.