Семенченко прибыл в США договариваться о военной помощи Украине

Об этом комбат написал на своей странице в Facebook.

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"За несколько дней в составе делегации надо будет донести до Конгресса и Сената США информацию об Украине, провести переговоры о поставках напрямую в подразделения, договориться в Вест-Пойнте (Военная академия США, - ред.) об обучении в будущем командиров добровольцев, посетить семью нашего Франко (Марк Паславски – гражданин США, доброволец "Донбасса", погибший в августе, - ред.), встретиться с местными ребятами из диаспоры", - написал Семенченко.