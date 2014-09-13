Яценюк пойдет на выборы отдельно от «Блока Порошенко»

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что будет принимать участие в досрочных парламентских выборах отдельно от партии «Блок Порошенко».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на 11-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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“Мы должны были вместе с президентом идти на выборы, но партия президента Порошенко — это меня не удовлетворило. Поэтому, мы в разных лагерях, но объединены консолидированной позицией ради изменений, ради реформ”, - сказал Яценюк.