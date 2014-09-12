Террористы требуют компенсаций за ими же уничтоженное имущество - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Террористы «ЛНР» начали составлять акты о разрушениях объектов, которые пострадали в результате их же обстрелов. Они планируют использовать эти документы для манипуляций с дальнейшим вымогательство средств от центральной украинской власти», - сказал Лысенко.

Читайте такжеВ Луганске боевики уже выгоняют горожан из домов