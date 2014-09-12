Террористы требуют компенсаций за ими же уничтоженное имущество - СНБО
18:07, 12 сентября 2014Политика
0
Террористы из «ЛНР» составляют списки уничтоженного ими же имущества в Луганской области для вымогательства компенсации от руководства государства.
Террористы составляют списки уничтоженного ими же имущества / Romas Vitaly / facebook.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
«Террористы «ЛНР» начали составлять акты о разрушениях объектов, которые пострадали в результате их же обстрелов. Они планируют использовать эти документы для манипуляций с дальнейшим вымогательство средств от центральной украинской власти», - сказал Лысенко.
Читайте такжеВ Луганске боевики уже выгоняют горожан из домов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter