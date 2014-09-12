Порошенко: никаких изменений в Соглашения с ЕС не вносится

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве во время совместного с президентом Европейской комиссии Жозе Мануелем Баррозу брифинге.

«Я хочу четко прояснить ситуацию с ратификацией Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Никаких исключений, никаких изменений в тексте по отношению к тому, что я подписал 27 июня в Брюсселе, нет», - подчеркнул Порошенко.

«Соглашение подготовлено, вычитано, от Министерства иностранных дел мы получили его в Администрации президента, и мной в понедельник оно будет подписано и направлено в Верховную Раду», - сказал он.

Читайте такжеУкраина и Европарламент синхронно ратифицируют СА 16 сентябряПо словам президента, любые переговоры о сроках введения той или иной нормы – о мерах фитосанитарного контроля, который предусматривает значительные расходы украинских предприятий, о графике введения этих норм, о техническом регулировании, о сроках введения тех или иных ставок по защите внутреннего рынка – это предмет возможного обсуждения на Совете ассоциации, который имеет четко выписанную процедуру.

«Сейчас соглашение будет ратифицировано так, как оно было подписано. Сейчас мы провели переговоры о поисках возможных компромиссов. Мы достигли полного взаимопонимания в этом. И 17-го числа (ноября - УНИАН) эти переговоры будут официально продолжены на заседании Советы ассоциации», - отметил Порошенко, прибавив, что Совет ассоциации может начать работу лишь после того, как само соглашение вступит в силу.

Читайте такжеМИД Литвы: предложение РФ об изменении СА с Украиной неприемлемо«Я уверен, что соглашение будет ратифицировано значительным количеством голосов. Будет ратифицировано синхронно – и у нас, и в Страсбурге, и 1 ноября оно вступит в силу», - сказал президент.

Что касается дальнейших инструментов поддержки украинской экономики, то по словам Порошенко, – «это вопрос нашего диалога, наших дискуссий, и мы абсолютно не имеем никакого сомнения в поддержке со стороны Европейского Союза тех усилий по преодолению кризиса в экономике, по поддержке украинской экономики, в которых Украина будет нуждаться».

Ранее Россия предоставила список правок, которые хотела бы внести в Соглашение Украины с ЕС на 60-ти страницах. Также РФ грозит Украине санкциями в случае ратификации неизмененного текста Соглашения.