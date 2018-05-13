Операция ”Мороз” как плод коллективного творчества

Случалось ли Вам видеть, как Партия регионов второй раз становится партией власти? Ринат Леонидович в кулуарах снисходительно и победоносно смотрит по сторонам, перешептывается с Колесниковым, целует в щечку Татьяну Бахтееву, народного депутата и вроде как «лечащего врача» Бориса Викторовича. Его взгляд излучает уверенность. Евгений Петрович Кушнарев, раздает комментарии, иногда вдохновенно, иногда устало. Нина Ивановна Карпачева, кажется, избавилась от комплекса «продавшегося омбудсмена», она второй претендент на пост вице-спикера. А вице-спикеров не судят.

«Это кто ж это у вас придумал так социалистов дожать и все это выстроить? Всем говорите, что блокируете трибуну, а сами на сеновал к СПУ - и переговоры, переговоры, переговоры?” - интересуюсь у Кушнарева, пользуясь его минутным одиночеством.

«Это был плод коллективного творчества», - хитро улыбается Евгений Петрович.

«А кто с социалистами переговоры вел все это время?»

«Персоналии переговорщиков не менялись» (по прежним данным, переговоры каждый на своем направлении вели сам Кушнарев и Богатырева – от партии Регионов, Волга, Рудьковский и Матвиенков – от СПУ).

«А какой блок портфелей хочет забрать себе ваша политическая сила?» «Весь социально-экономический блок».

«Кого будет предлагать ваша партия на пост премьера», - продолжаю диалог.

«У нас все это время была одна кандидатура - Виктора Федоровича Януковича».

«А Президент знает, что ему надо будет на утверждение парламенту подавать кандидатуру Януковича?»

«Реакция Президента нам пока неизвестна», - отвечает Евгений Петрович.

«Кого Вы видите в формате новой коалиции», - спрашиваю, уже перед самым отходом в зал.

“Регионы”, СПУ, КПУ плюс часть «Нашей Украины».

От коммунистов в кулуарах выступал Адам Мартынюк, по слухам, второй вице-спикер. Интересно выступает, наши коммунисты, оказывается, будут голосовать за СОТОвские законы, в ЕС они тоже хотят и ничего реприватизировать и национализировать не будут. И вовсе они не против в коалиции поучаствовать вместе с Морозом, “Регионами” и частью “Нашей Украины”. Вот что годы делают с людьми. Любо-дорого послушать, как наши левые партии правеют на глазах у всего честного народа, когда речь заходит об участи в руководстве страной.

О том, что часть «Нашей Украины» готовится к отходу в новое большинство, по секрету сообщали члены БЮТ. Секрет на самом деле ни для кого не был тайной. “Нашеукраинцы” ничего не подтверждают и не опровергают, доживем до вторника, посмотрим, кто чего хочет.

«Ну что, Владимир Иванович, вы проиграли?» - говорю популярному в этот день Владимиру Полохало.

“Фактически прежняя коалиция распалась”.

“А ваши предприниматели, которые в список так непросто попадали, фракционную дисциплину соблюдали, и которые на свои должности рассчитывали не бьются в истерике?”

“Нет. У нас полное спокойствие. И мы предполагали оба варианта развития и готовы перейти в оппозицию”.

Отдельная история – СПУ. Николай Рудьковский, о котором в кучмовские времена говорили как об одном из спонсоров СПУ, не скрывал своего торжества. Он – бизнесмен, он не хотел видеть Тимошенко премьером. Он ставил на спикера Мороза, а не на Винского – первого вице-премьера. Мне казалось, что все остальные социалисты, выпущенные в кулуары, чувствовали себя неловко. Валентина Семенюк снова ласково приветствовала журналистов. Станислав Николаенко, министр образования, активно раздавал комментарии.

«Скажите, а вам не кажется, что с таким поведением Мороза пал последний бастион политической нравственности?»

«Я вас понимаю. Нравственность – это важно и актуально для нашей политики. А было ли нравственно, когда после выборов победившая сила была отстранена от участия в руководстве страны?» - в тон спрашивает министр.

«Ай-яй-яй, - уже выключив диктофон, хватаю за руку еще одного близкого соратника нового спикера, - Чувствуете, что плохо сделали?»

«Что плохого? - отбивается социалист, - Мадам Джулия на нас насела и давит…»

«А тридцать пять миллионов - это лично Морозу дали или вообще на всех, на партийное строительство?»

«Не было никаких тридцати пяти миллионов. И решение по его спикерству и фактическому выходу из тройки было принято в считанные минуты», - ответил мой собеседник.

«Оно было бы правильным и честным, если было бы принято не в считанные минуты, а полтора месяца назад, до подписания коалиционного соглашения».

«Это правильно, и это единственная ошибка Мороза», - согласился собеседник.

Итак, утреннее заседание закрыто. Молниеносные события последних дней показали, что Партия регионов научилась не только блокировать трибуну, но и оказалась способной на интриги византийского уровня, договариваться и вступать в диалоги с оппонентом до самого последнего дня.

Они показали, что в стране нет ни одной политической силы, для которой данное политическое слово было твердым купеческим.

…При всем уважении к Президенту, полтора месяца назад у него была возможность создать такую же широкую коалицию, но только со своим премьером. Как теперь он будет вести переговоры с «Регионами» представить так же трудно, как и то, что он подаст в Раду на утверждение в премьерской должности Януковича.

Лана Самохвалова