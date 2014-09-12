В Счастье на Луганщине мэр попросил извинения у горожан и подал в отставку

Свои действия он мотивирует тем, что не может выполнять свои должностные обязанности, сообщает "Информатор".

В извещении об уходе Живлюк поблагодарил горсовет и его исполнительный комитет за совместную работу, а также попросил извинения у жителей города Счастье.

Читайте такжеВ Счастье на Луганщине снайпер застрелил двух человек – СМИЖивлюк находился на посту мэра города с 2010 года.