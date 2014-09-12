В Счастье на Луганщине мэр попросил извинения у горожан и подал в отставку
09:22, 12 сентября 2014Политика
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Городской голова города Счастье Луганской области Вадим Живлюк подал в отставку.
Живлюк ушел в отставку / schastye.lg.ua
Свои действия он мотивирует тем, что не может выполнять свои должностные обязанности, сообщает "Информатор".
В извещении об уходе Живлюк поблагодарил горсовет и его исполнительный комитет за совместную работу, а также попросил извинения у жителей города Счастье.
Читайте такжеВ Счастье на Луганщине снайпер застрелил двух человек – СМИЖивлюк находился на посту мэра города с 2010 года.
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