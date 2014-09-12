Россия передумала править текст Соглашения об ассоциации Украины и ЕС - СМИ
00:41, 12 сентября 2014Политика
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Российская Федерация передала Украине и ЕС проект документа о вступлении в силу соглашения об ассоциации, которое может принести России ущерб в 100 млрд рублей.
REUTERS
Однако, Россия решила не править текст соглашения, но предлагает Украине изменить порядок его выполнения, сообщает сайт ТСН.
Ранее Россия предпочла внести изменения в текст соглашения аж на целых 60 страницах.
Ранее речь шла о том, что Киев и Брюссель должны изъять из зоны свободной торговли более 20% товаров. Список этих товаров занимал 45 страниц документа из 60.
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Сейчас Россия переживает за пошлину на товары и тарифы. Также Россия хочет дать украинским производителям возможность выбора между европейскими стандартами и российскими ГОСТами, а также пользоваться действующими сертификатами для санитарного контроля.
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