Россия передумала править текст Соглашения об ассоциации Украины и ЕС - СМИ

Однако, Россия решила не править текст соглашения, но предлагает Украине изменить порядок его выполнения, сообщает сайт ТСН.

Ранее Россия предпочла внести изменения в текст соглашения аж на целых 60 страницах.

Ранее речь шла о том, что Киев и Брюссель должны изъять из зоны свободной торговли более 20% товаров. Список этих товаров занимал 45 страниц документа из 60.

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Сейчас Россия переживает за пошлину на товары и тарифы. Также Россия хочет дать украинским производителям возможность выбора между европейскими стандартами и российскими ГОСТами, а также пользоваться действующими сертификатами для санитарного контроля.