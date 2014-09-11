Тымчук: Россияне проводят ротацию оккупационного контингента на Донбассе
22:59, 11 сентября 2014Политика
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Госпогранслужба сообщила, что из России на территорию Украины зашли почти 100 единиц российской военной техники.
Россияне проводят ротацию оккупационного контингента на Донбассе / Фото Минобороны РФ
Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
В СНБО настаивают, что русские вводят танки, БТР и "Грады", но и одновременно выводят ту технику, которая была введена ранее.
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"Собственно, это и есть ротация российского оккупационного контингента на Донбассе – то, что мы допускали только вчера. А значит, радоваться, что Россия освобождает Донбасс, и нам придется иметь дело только с местным отребьем не приходится", - написал Тымчук.
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