Тымчук: Россияне проводят ротацию оккупационного контингента на Донбассе

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В СНБО настаивают, что русские вводят танки, БТР и "Грады", но и одновременно выводят ту технику, которая была введена ранее.

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"Собственно, это и есть ротация российского оккупационного контингента на Донбассе – то, что мы допускали только вчера. А значит, радоваться, что Россия освобождает Донбасс, и нам придется иметь дело только с местным отребьем не приходится", - написал Тымчук.