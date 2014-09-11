Колиушко назвал четыре основных успеха за 100 дней президентства Порошенко

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

По словам Колиушко, есть четыре успеха за 100 дней президентства Порошенко. «Начиная с инаугурационной речи Петр Алексеевич абсолютно достойно вел себя как лидер нации» в сложных условиях фактически военного положения, считает эксперт.

Как отметил Колиушко, Украине многие годы не хватало такой «четкой патриотической риторики, и из-за этого мы очень много проигрывали».

Колиушко отметил «достаточно эффективное представительство Украины на внешней арене», выполнение обещания о назначении досрочных парламентских выборов, хотя и не был изменен закон о выборах, «и мы много проигрываем из-за этого».

К позитивам он также причислил «достаточно приличный уровень сотрудничества правительства и президента».

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Среди недостатков Колиушко назвал то, что Порошенко пришел на пост президента без готовой программы реформ в Украине.

Он также назвал «странным формирование кадрового состава Администрации президента». «Акцент исключительно на бизнесменов, на выходцев из бизнеса приводит к тому, что мы получаем угрозу не совсем адекватного понимания целой командой президента методов публичного руководства государством», - сказал эксперт.

По словам Колиушко, также фактически провалено проведение конституционной реформы.