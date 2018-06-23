Волков готовил на даче маршала Жукова, а Яворивский прятал грелки с вином за томами Ленина

Накануне 23 февраля политики вспомнили свои армейские годы

Михаил Чечетов:

ПУСТЬ ЛУЧШЕ ХАТА СГОРИТ, НО ФУРАЖКУ СПАСТИ ДОЛЖНЫ... Я в отличие от многих других, которые считают службу в армии зря прожитыми годами, считаю ее школой патриотизма, школой выдержки. Если бы мне довелось заново прожить жизнь, я может быть вычеркнул некоторые моменты, но службу в армии - ни за что.

Раньше были популярны космонавты и пограничники. И молодые ребята хотели служить именно на границе. Я служил на границе Советского Союза с Ираном, Среднеазиатский пограничный округ. Защищал наши южные границы. Я, 18-летний парень, с автоматом в руках стоял на границе и понимал, что за моей спиной вся огромная страна и я хожу по последним метрам родной земли – такое чувство патриотического подъема я не переживал больше никогда. Мне пришлось дважды встречать Новый год на границе. Врезалось в памяти: по телефону звонят куранты, а ты на переднем рубеже охраняешь покой нашего великого народа.

Тогда был романтический период. Мы ездили на лошадях. Но условия были довольно непростые. Ни увольнений, ни отпусков не было: граница – застава, застава – граница. Лето очень жаркое. Мне как-то мать письмо писала: “У нас +30-37º – такая жара”. А я ей отвечаю: “У нас тоже не холодно - +50-55º”.

Я когда вернулся из армии, еще неделю ходил в форме, даже на танцы, и обязательно в своей зеленой фуражке. Это было тогда настолько популярным, престижным среди ребят. Где бы я ни был, в каких бы городах не жил, на квартире или в общежитии, я всегда с собой вожу как реликвию, как талисман эту зеленую фуражку пограничника. И жене говорю: пусть лучше хата сгорит, но фуражку спасти должны.

Я отмечаю два праздника – День пограничника 28 мая и День защитника Отечества 23 февраля, поскольку два года, можно сказать, спал в обнимку с автоматом. Кто служил в армии, кто держал автомат в руках - тот знает цену этому празднику.

Александр Волков:

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ СЛУЖИТЬ У МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ ЖУКОВА

Я служил в отдельной хозяйственной роте Министерства обороны Советского Союза с 1972 по1973 гг. Шел служить в армию уже после того, как закончил институт и работал шеф-поваром ресторана “Охотник”. И в армии, в основном, я работал как профессиональный повар. Никогда не забуду свою армейскую службу. Мне посчастливилось служить у маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича. Служил у него на даче. В мои обязанности входило готовить пищу для него и для его семьи.

23 февраля – это праздник для меня и для всей моей семьи. Мой отец - Герой Советского Союза. Мы всегда признавали и признаем этот праздник. Это праздник русского солдата, праздник советской армии. Как мы его отмечаем? Когда отец был жив, мы всегда собирались или у него или у меня дома, накрывали стол: кусок колбасы, огурчик, 100 грамм обязательно, - как все люди.

Моя семья всегда поздравляет меня с Днем защитника отечества: жена, дети, и даже маленькая доченька Дианочка, которой всего 3 годика. Она уже понимает, что очень приятно не только получать от папы подарки, но и когда-то папе что-то самой дарить. Дарят какую-то безделушку на память и обязательно букет цветов.

Владимир Яворивский:

Я НОСИЛ ГАЗЕТЫ И РАССКАЗЫВАЛ АНЕКДОТЫ ОФИЦЕРСКИМ ЖЕНАМ, А ОНИ МЕНЯ КОРМИЛИ, НАЛИВАЛИ РЮМКУ

Я очень рано поступил в университет, в 16 лет. И у нас там была военная кафедра. Но на 4-м курсе вместо того, чтобы нам после лагерей присвоить всем звание младшего лейтенанта, военную кафедру закрыли (была тогда такая мода). Я уже работал в Запорожье, был корреспондентом газеты и меня вдруг забирают в армию.

Тогда с высшим образованием служили только год. В части решили: раз он писатель – сделаем его писарем. Работа неплохая. Но через каждых 2-3 минуты, когда заходит младший лейтенант или даже сержант, нужно было вставать и отдавать честь. И так все время: раз-два, раз-два. И это мне так надоело и я решил что-то сделать, чтобы меня выгнали из этих писарей. Там была толстая книга, куда я записывал всевозможные приказы, какого солдата куда переводят и т.д. А я решил в этих приказах писать коротенькие новеллы: “Солдат такой-то, голубые глаза, кирзовые сапоги…” После меня этого никто не читал и просто слепо подписывали. Но увидели, что за 2 месяца я полностью исписал эту амбарную книгу, тогда перечитали приказы и меня выгнали из писарей.

А тогда как раз библиотекарь ушла в декретный отпуск и меня сделали завбиблиотекой. Там тоже хорошо работалось и приключений хватало. Наши ребята одевали спортивные костюмы, прятали под куртки грелки и имитировали занятия физкультурой. А в действительности бежали в соседнее село, где был по 30 копеек литр сухого вина (я служил в Одесской области, под Молдавией). А назад уже бежали с вином в этих грелках. А где же его прятать? Вот они и решили оставлять вино у меня в библиотеке. И я прятал эти грелки за томами Ленина. Однажды зашел замполит, немолодой человек, и ему нужно было найти какую-то цитату Ленина, я не успел его как-то отвлечь, он вытянул том Ленина и грелка с вином упала ему на голову. И меня выгнали из библиотеки.

Сделали меня почтальоном – это уже был лучший период моей службы. Все солдаты ехали на ракетную базу, а мое задание было забрать почту в гарнизоне и отнести в офицерский городок, который стоял за 7 км. Там в это время были только жены офицеров. Без работы, скучали. А я им носил домой газеты, рассказывал анекдоты. Они меня кормили, иногда рюмку наливали. Главное – нужно было вовремя смыться из этого офицерского городка до прихода офицеров.

Никогда не забуду... Возвращаюсь я после службы в Запорожье, подымаюсь на свой 5-й этаж, иду по лестнице и у меня отваливается подошва моих военных сапог. Захожу в квартиру в одних портянках и в голенище.

Хотелось бы написать повесть о своей службе, что-то типа швейковской истории, надо время найти. А вообще такого праздника в украинской истории никогда не было, поэтому он для меня не существует и сейчас.

Василий Киселев:

СЕГОДНЯ Я БЫ СВОИХ ДЕТЕЙ В АРМИЮ НЕ ОТДАЛ

В моей семье 23 февраля принято считать праздником и будут считать его всегда. Без защитника отечества не может существовать ни одно государство. Армия – это один из атрибутов государственности.

Я служил в армии в 1973-74 гг. Служил в разведбате в Венгрии, пехотная группа войск. Было очень трудно, я серьезно занимался спортом: биатлоном, стрельбой. Служба в разведбате оставила свои отпечатки. Считаю, что это хорошая школа и ее по возможности должен пройти каждый мужчина. Там ты научишься ценить жизнь, там выживает сильнейший. Если ты не позволишь, тебя никто обижать не будет.

Но меня очень пугает то, что происходит сегодня в нашей армии. Сегодня я бы своих детей в армию не отдал. Новый министр обороны Юрий Ехануров (а я к нему искренне отношусь очень хорошо) - это гражданский министр обороны. А Украина к этому еще не дошла. Поэтому по глупости будут гибнуть наши парни, призванные в мирное время, или просто будут убиты своими сослуживцами.

Опрашивала Анна Ященко