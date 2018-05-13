Хроники купальской ночи

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Мороз заявляет, что коалиция демократических сил юридически существует, но он выступает за широкую коалицию

Как передает корреспондент УНИАН, на своей первой пресс-конференции после избрания председателем ВР А.Мороз отметил, что на сегодняшний день нет заявлений ни от одной фракции о выходе из демократической коалиции. «Поэтому существует факт, юридический факт», - сказал он.

А.Мороз отметил, что в соответствии с Конституцией председатель ВР избирается после создания коалиции и этого соблюдено. “Дальше все будет решаться в рабочем порядке. Я думаю, что нужно будет искать согласие между двумя частями парламента, поскольку раздел пошел где-то так посередине и все это прекрасно понимают”, - сказал он добавив, что в принципе можно работать и так.

Он выразил надежду, что завтра на Согласительном совете будет найдена формула решения этой проблемы. А.Мороз подчеркнул, что необходимо определиться с заместителями председателя ВР и относительно комитетов.

СПУ будет рассматривать вопрос относительно возможной коалиции с Партией регионов

На брифинге для прессы А.Мороз отметил, что завтра состоится политсовет СПУ, где они определятся относительно возможности или невозможности участия в коалиции с ПР. «С одной стороны это якобы противоречит принципам, которые провозглашались после проведения выборов, но по составу, по программным целям, по идеологии Партия регионов, «Наша Украина» и БЮТ отличаются очень мало – это принципиальная вещь, которую нужно иметь в виду, - сказал он. А.Мороз отметил, что у него на столе лежит соглашение парафированное представителями “Нашей Украины” и Партии регионов, которое на 99% совпадает с соглашением, подписанным тройкой. «Отличий чрезвычайных там нет», - сказал он.

А.Мороз отметил, что социалисты ни с кем, в том числе с Партией регионов, не обсуждали кадровые вопросы. Он подчеркнул, что сегодня было лишь несколько контактов с активистами Партии регионов, которые выразили возможность поддержать его кандидатуру.

«Я поставлен был перед фактом, или я буду выдвигать свою кандидатуру, сохранив единство фракции и партии, или я буду потом заложником тех интриг, которые кое-кто в партии разворачивал на этот момент, и поэтому я, выступая (с парламентской трибуны), не добивался победы. Я решал конкретную прагматическую задачу, и если есть разные мнения - это их дело», - сказал А.Мороз, добавив, что все прекрасно понимают, что в условиях навязанного противостояния в парламенте Партия регионов воспользовалась ситуацией и решила свою задачу – прекращение дискуссии по вопросу избрания председателя.

А.Мороз напомнил, что еще во время избирательной кампании он говорил, что объединить парламент может лишь представитель СПУ, потому что “они (представители СПУ) могут свободно общаться как с одной, так и с другой частью парламента. У нас с этим нет проблем». Он подчеркнул, что программы блока «Наша Украина», БЮТ и Партии регионов практически одинаковые.

Мороз не общался в день голосования за председателя ВР с Президентом В то же время он не видит проблемы и считает, что завтра такое общение состоится.

Кроме того, отвечая на вопрос, поздравила ли его с избранием председателем парламента Юлия Тимошенко, А.Мороз отметил, что сегодня разговаривал с ней лишь по телефону

Он подчеркнул, что остается с чувством уважения к Ю.Тимошенко. Он подчеркнул, что во время всех переговоров лидер БЮТ вела последовательную линию и она не могла отрицать, что он ее всегда поддерживал во время переговоров.

А.Мороз напомнил, что даже сегодня во время обсуждения его кандидатуры на должность спикера выражал готовность поддержать ее кандидатуру, если бы она предлагалась на должность премьер-министра, или если бы коалиция эффективно работала.

А.Мороз также отметил, что не позже вторника будет понятно как будут развиваться события в дальнейшем, но «нужно иметь в виду, что вся конфигурация, которая предусматривалась с избранием Петра Алексеевича Порошенко (председателем ВР ) Юлии Владимировне (Ю.Тимошенко) была уготована судьба не лучше, чем назначение на должность премьер-министра после победы Президента».

Председатель ВР подчеркнул, что он на протяжении 3 недель говорил Президенту Украины Виктору Ющенко о необходимости заменить кандидатуру П.Порошенко, которого он уважает как профессионала. Он подчеркнул, что сегодня буквально просил Р.Бессмертного сделать это. Вот вы сидите, достойные люди, называйте любую кандидатуру, чтобы не было конфликта, я вам гарантирую, что все 33 голоса будут от социалистов, нет мы не можем», - сказал А.МОРОЗ, добавив, поэтому произошло то, что произошло.

Председатель ВР считает нецелесообразным создание 30 комитетов парламента А.Мороз отметил, что сегодня он опоздал на Согласительный совет и прошел уже в разгар дискуссии о том, что комитетов должно быть 30.

«Я сказал, люди добрые, подумайте, кто будет руководить ВР, ну это же не работа – 30 комитетов. Вы попробуйте расписать поручение, когда рассматривается тот или иной законопроект. Это означает дублирование функций, конфликтные ситуации», - сказал он.

А.МОРОЗ отметил, что он завтра планирует посоветоваться с руководителем юридического отдела ВР относительно целесообразности создания такого количества комитетов и возможно завтра на согласительном совете лидеры фракций вернутся к существующему количеству комитетов. В то же время он сказал о 26 комитетах, хотя в прошлом созыве было 24.

По мнению А.Мороза, коалиция должна взять себе 14 комитетов, а 12 должны отойти к оппозиции.

Как сообщал УНИАН, представители коалиции считают, что за оппозицией нужно оставить должности первых заместителей председателей комитетов Верховной Рады, должность председателя Счетной палаты и должность председателя Специальной контрольной комиссии парламента по вопросам приватизации.

Партия регионов настаивает, чтобы руководящие должности в парламентских комитетах распределялись четко пропорционально количеству мандатов в депутатских фракциях.

«НАША УКРАИНА» “Наша Украина” переходит в оппозицию

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН лидер фракции Роман Бессмертный. «Есть новое большинство, пусть работает, мы будем в оппозиции», - сказал Р.Бессмертный.

В свою очередь Роман Зварич добавил в разговоре с корреспондентом УНИАН, что Александр Мороз, конечно будет спикером большинства, но “Нашей Украины” в этом большинстве не будет. «Наша Украина» не будет поддерживать никакую коалицию, в которой будут внекоалиционные назначения», - сказал Р.Зварич.

В то же время Р.Бессмертный отметил, что представители “Нашей Украины” завтра примут участие в утреннем заседании согласительного совета.

Янукович заявляет, что решение не голосовать за Азарова было принято заранее Лидер фракции Партии регионов Виктор Янукович заявляет, что решение не голосовать за кандидатуру Николая Азарова на должность председателя Верховной Рады Украины было принято в связи с опасением, что за эту кандидатуру не проголосует большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал в интервью журналистам.

«Дискуссия была очень горячая, в результате все пришли к выводу, что мы самостоятельно не наберем большинства голосов», - сказал он.

По словам В.Януковича, фракция Партии регионов предложила коллегам из других фракций, в частности БЮТ и “Нашей Украине” объединиться в парламенте и создать широкую коалицию ради объединения всей Украины. «Мы преследовали не цель получить кресло, а объединить Украину, создать широкую коалицию и начать создавать эффективную власть, которая была бы способна преодолеть экономический кризис», - сказал он.

По словам В.Януковича, предложение фракции Партии регионов заключается в создании широкой коалиции с участием всех политических сил, представленных в ВР. “Предложение объединяться с “Нашей Украиной” остается, мы его не снимаем», - подчеркнул В.Янукович.

БЛОК ЮЛИИ ТИМОШЕНКО Депутат Билорус считает, что голосование за Мороза еще не означает развала демократической коалиции Об этом он сказал сегодня в разговоре с корреспондентом УНИАН. «Завтрашний день покажет, существует ли коалиция демократических сил, или она уже не существует», - сказал он.

«Пока еще нет объявления о формировании новой коалиции в составе Партии регионов социалистов и коммунистов. Это может случиться, а может, и нет, потому что после избрания председателя ВР может сработать японский принцип: кровать одна, а сны разные», - добавил депутат.

Он также отметил, что завтра фракция БЮТ примет участие в работе согласительного совета.