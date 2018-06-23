Бывшая жена Червоненко будет помогать женщинам пережить развод

Маргарита Червоненко, бывшая жена известного украинского политика Евгения Червоненко, объявила о создании женской общественной организации «Я - сильная!»

Госпожа Червоненко рассказала, что на создание такой организации ее вдохновил «нецивилизованный» развод с ее мужем.

- У меня есть опыт того, - говорит лидер женской инициативы, - когда семейная жизнь становится невозможной, и именно в такое время человек нуждается в поддержке. После краха моего брака единственное, что у меня осталось, - это моя сила и единственное, что меня спасло, - поддержка моих друзей и моей семьи.

Испытав стресс после развода, Маргарита поняла, сколько женщин по всей стране страдает от несправедливого обращения мужчин с ними, именно поэтому и решила создать организацию. Говорит, что это будет не просто организация, а общественное движение, созданное украинскими женщинами и для украинских женщин.

Организация будет заботиться о защите прав женщины в Украине и борьбой с проявлениями гендерной дискриминации во время развода.

Экс-жена Евгения Червоненко, представляя свою инициативу на пресс-конференции, вела себя, я бы сказала, по-девичьи стыдливо. Мило улыбалась и искренне благодарила за каждый вопрос, который ей ставили журналисты.

До сих пор публичным был только ее муж...

Госпожа Червоненко разработала логотип «Я - сильная!» в красно-белом цвете и, соответственно нарядилась в такие тона, представляя проект.

- Почему красный цвет? Это цвет жизни - мне он кажется жизнерадостным. Ведь развод - это не конец света, а начало новой жизни...

Хотя имущественные вопросы бывшие супруги Червоненко еще не решили, но Маргарита уже чувствует себя счастливой.

- Я счастлива, что сохранила свой внутренний мир, своё я, рада, что могу начать строить новую жизнь, хотя мои материальные проблемы еще не решены, - сказала она. - Но я знаю, как выходить из этого.

Организация уже создала свой сайт WWW.iаmstrong.org.ua, на котором есть страница «Поделись своей историей», каждая пострадавшая женщина уже сейчас может обратиться за помощью. А также на сайте размещен блог Маргариты Червоненко, где женщины ежедневно могут вести интерактивную беседу с ней.

На какие средства будет существовать организация, госпожа Червоненко четко не сказала, однако похвасталась, что уже налаживает сотрудничество с голландской организацией Mama cash, которая заботится о правах женщин в мире, и немецкой организацией Filia, die frauenstiftung. По словам Маргариты, эти организации рассматривают возможность предоставления ей гранта, а также помогут найти квалифицированных специалистов.

Маргарита считает своим первоочередным заданием помочь женщинам понять, что они сильные.

- Я же в конце концов нашла в себе силы пережить развод, - объяснила она.

- Удалось ли вам цивилизовано разделить имущество с Евгением Альфредовичем? - спрашивали журналисты.

- Материальный вопрос остался еще не решенным - он в судах... Теперь мой муж пользуется всем совместно нажитым имуществом.

- Как-то господин Червоненко сказал, что вы сами виноваты в разводе, потому что не захотели с ним ехать в Запорожье, когда его назначили губернатором.

- Когда Евгений был в политике, я занималась семейным бизнесом, и разом все бросить было нереально. Я читала его интервью и слова, которыми он об этом говорит, но это точно не мои слова. Ну, что тут еще скажешь?

- Общаетесь ли вы с ним сейчас?

- Нет. Я не видела и не слышала его больше года.

- Заключали ли вы с Евгением брачный контракт?

- Когда мы с Евгением встретились, то нам нечего было делить и записывать в контракт.

В конце общения с прессой госпожа Червоненко пожелала всем здоровья и семейного счастья.

- Семейные ценности - это самое главное, и если бы наше общество было идеальным, то нам бы такая организация не понадобилась. Но пока женщина будет нуждаться в поддержке, мы ее будем предоставлять.

Ксеня Лесив