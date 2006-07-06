За кандидатуру спикера проголосовало большинство депутатов
22:48, 06 июля 2006Политика
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Об этом сообщил источник в счетной комиссии
Участие в голосовании за кандидатуру председателя Верховной Рады Украины приняли 238 депутатов
Об этом УНИАН сообщил источник в счетной комиссии.
Напомним, что в бюллетени для голосования за кандидатуру председателя ВР были внесены две кандидатуры – Николая АЗАРОВА (фракция Партии регионов) и лидера социалистов Александра МОРОЗА.
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