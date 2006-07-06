За кандидатуру спикера проголосовало большинство депутатов

Участие в голосовании за кандидатуру председателя Верховной Рады Украины приняли 238 депутатов

Об этом УНИАН сообщил источник в счетной комиссии.

Напомним, что в бюллетени для голосования за кандидатуру председателя ВР были внесены две кандидатуры – Николая АЗАРОВА (фракция Партии регионов) и лидера социалистов Александра МОРОЗА.