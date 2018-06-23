Водители маршруток оккупировали столицу и добились своего

Сегодня с самого утра центр столицы заполонили маршрутки со всех регионов Украины. Микроавтобусы, по табличкам которых легко можно проследить географию страны – Харьков, Луцк, Полтава, Кременчуг, Ровно, Черкассы, Чернигов… – с надписями “страйк” дружно выстроились по обе стороны киевских улиц. Сами водители, оставив свои транспортные средства, двинулись в сторону Кабмина, под стенами которого перевозчики начали акцию протеста против дискриминационных, по их мнению, распоряжений властей.

Одно из основных требований протестующих – отменить решение Министерства транспорта и МВД, запрещающие использовать для перевозок пассажиров переоборудованные автобусы. Многие маршрутки были ввезены на территорию Украины из-за границы как грузовые и уже здесь были переоборудованы под перевозку пассажиров.

– Это все красивые, качественные машины, – рассказывает участник акции протеста Анатолий из Черкасс. – И то, что они переделаны из грузовых в пассажирские, не имеет никакого значения. Главное, что они комфортабельные. Если поставить “Богдан” на межгород, он просто не выдержит это расстояние. Людям будет неудобно.

Маршрутки вдоль дорог и впрямь выглядели неплохо – в основном новенькие “Мерседесы” и “Фольксвагены”.

– Автомобили до сих пор разрешается переоборудовать, сертифицировать, а МРЕО потом ставит их на учет – и ездить на них уже нельзя. Это же абсурд! – возмущается харьковский водитель Александр. – Мы ведь брали это разрешение в государственном институте. Заплатили деньги. И теперь само государство решило, что это неправильно, не годится. Мы «накатали» себе работу, а кто-то хочет на нас нажиться.

Также перевозчики выступали против новых правил, согласно которым предприниматели, осуществляющие нерегулярные пассажирские перевозки, должны получать на каждую поездку еще одно разрешение – согласование от ГАИ и Глававтотрансинспекции. Процесс согласования занимает 2–3 дня и обходится перевозчику в 97 гривен. А если шофер выйдет в рейс без разрешения, он может получить штраф.

– Сейчас мне если выехать на маршрут, то сначала надо приехать в наш областной центр, Полтаву, взять разрешение, потом с этим разрешением ехать в Кременчуг, идти в автоинспекцию, брать от них разрешение, после этого снова ехать в Полтаву. На это уходит три дня. Получается, я имею право выехать на маршрут только два раза в неделю. И выходит, заработаешь $100 в месяц, и те все уйдут на налоги, – рассказывает участник акции протеста Виталий из Кременчуга

Для всех протестующих перевозка пассажиров зачастую единственный источник дохода. И если сейчас им запретят выезжать на маршрут, они останутся без работы. Поэтому стоять в столице перевозчики планируют до полного решения своих наболевших вопросов.

– Ни один перевозчик не покинет акцию, пока она не даст результатов, – рассказывает водитель из Сум с 30-летним стажем Владимир. – Я взял машину в кредит за 25 тысяч долларов. И сейчас я его не могу погасить, потому что меня лишают куска работы, куска хлеба.

С ним солидарны и другие участники забастовки.

– У нас нет выхода. Будем стоять, пока не добьемся справедливого решения. Дома голодные дети. А мы можем или воровать, или за рулем ездить, – добавляет харьковчанин Виталий.

Пикетчики рассказывают, что когда лет пятнадцать назад, когда происходил развал автопарков, они начинали с нуля. Брали свои автомобили, прокладывали маршруты. А теперь, когда тяжелые времена остались позади, они стали никому не нужны.

Некоторые митингующие видят в ущемлении прав частных перевозчиков бизнес-интересы властных структур.

– Все знают, – говорит Виталий, – что владельцами заводов, выпускающих в Украине транспортные средства, являются министры, депутаты, и люди, близкие к верхушке. Политики понимают, что в таком бардаке, в той ситуации, что сложилась в Украине, они долго не протянут, потому и готовят свои тылы. А мы им мешаем.

Но пикетчикам не пришлось стоять долго. Уже с утра начались переговоры между Минтранспорта и профсоюзными организациями – Союзом водителей, Союзом такси, Союзом перевозчиков Украины. После обеда вроде как все разрешилось.

Президент Союза перевозчиков Украины Богдан Ляшук полностью доволен результатами:

– Все наши требования удовлетворили. Завтра отменят запрет на деятельность перевозчиков, автомобили которых переоборудованы с грузовых на пассажирские. Отменено множество ограничений, которые были связаны с нерегулярными перевозками, постановления о применении финансовых санкций тоже отменены.

Всего в акции были задействованы около тысячи машин и около шести тысяч водителей. Эта самая масштабная акция частных перевозчиков за последнее десятилетие. Предыдущий пикет водителей маршруток в Киеве имел локальный характер и проходил под стенами КГГА. Тогда перевозчики требовали повышения цен на проезд.

Анна Ященко