Куба после Фиделя: сексуальный рай для богачей или вечная революция?

Бессменный кубинский лидер Фидель Кастро ушел в отставку. Он заявил, что «не стремится и не согласится» на новый срок руководства страной. Кастро находился у власти на Кубе на протяжении 49 лет. Пережил шесть Президентов США. Наконец его сломили возраст и болезнь. Полтора года назад, в июле 2006-го в связи с болезнью и операцией на кишечнике Фидель временно уступил руководство государством своему брату – министру обороны и вице-президенту Кубы Раулю. С тех пор Фидель не принимал участия в ни одном публичном мероприятии. А 18 февраля 2008 года он сделал заявление о своем уходе с поста Председателя Государственного совета Республики Куба. Как изменится судьба Острова Свободы после отставки Фиделя и каким образом это отразится на отношениях с Соединенными Штатами, мы спросили у украинских экспертов. Дмитрий Выдрин, политолог: КУБА ПРЕВРАТИТСЯ В СЕКСУАЛЬНЫЙ РАЙ ДЛЯ БОГАТЫХ ТУРИСТОВ Я, к сожалению, не был на Кубе, но был в соседних с ней странах, например в Венесуэле. Смотрел кубинское телевидение. Куба уже немножко втянулась в нормальную экономическую жизнь. Имеет неплохие туристические комплексы, наработанные связки с Италией, которая там сейчас строит гостиницы.

Мне кажется, что политически Куба оторвалась от экономической почвы. Идеологическая надстройка не отвечает этому экономическому комплексу. Если вспомнить Карла Маркса (а кубинцы помнят Маркса), экономическая основа все равно когда-то возьмет свое. Мне кажется, эта идеологическая надстройка держится только на Фиделе. Если не будет Фиделя, Куба станет рядовой туристической страной без того квази-коммунистического шарма, который был, и ради которого многие люди туда ездили. Это будет такой себе сексуальный рай для богатых туристов, которыми сегодня являются Таиланд, Панама или Доминиканская Республика.

Кость Бондаренко, политолог: ОНА БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СТАБИЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ Кастро в последние годы своего правления начал несколько либерализировать ситуацию на Кубе. Нельзя сказать, что диктатура (как ее называют) Кастро была жесткой. Фидель в действительности был либерально-авторитарным лидером, и его отход от власти – просто отход от власти одной из семей. Но это не значит, что изменится система. В ближайшее время Куба будет оставаться одним из самых стабильных государств Латинской Америки.

США длительное время рассматривали Кубу как свою провинцию, условно говоря, как еще один штат. До конца 50-х годов Куба была известна как таковой себе общеамериканский бордель, куда ездили развлекаться американцы. Кастро сделал серьезные экономические и социальные сдвиги в кубинском обществе, в кубинской экономике.

Фидель Кастро в последние годы правления переориентировал Кубу с бывшего советского блока на Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию. На сегодня можно говорить, что кубинская экономика ориентирована на Венесуэлу, есть большая заинтересованность в развитии отношений с Бразилией, Мьянмой и Китаем, кубинские интересы присутствуют в Южной Африке. Куба является одним из факторов мировой политики.

Иван Попеску, Партия регионов: КУБИНЦЫ ПРИМУТ ИЛИ КИТАЙСКИЙ КУРС, ИЛИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ Очень сильно ничего не изменится. При власти будет та же политическая сила. Остается родной брат Фиделя. Нынешняя система на Кубе в вопросах здравоохранения, образования и других сферах на данном этапе не ощутит больших изменений. Но много будет зависеть от того, кто станет реальным руководителем Кубы. Останется ли родной брат Фиделя Рауль, будет ли кто-то из молодых? Если кто-то из молодых, то, соответственно, будут изменения. Но по опыту социалистических стран бывшего СССР, Куба скорее всего примет или китайский курс, или свой собственный.

Пока еще больших перемен я не ожидаю. Если, конечно, не будет влияния и вмешательства внешнего фактора, прежде всего США. Если при власти будет Рауль Кастро, отношения между США и Кубой останутся на том же уровне. Америка на все события в мире смотрит через свои собственные интересы. В данном случае они смотрят на Кубу как на страну совсем другой системы, враждебной для себя.

Валерий Писаренко, БЮТ: ОЖЕСТОЧЕННОЙ БОРЬБЫ С АМЕРИКОЙ УЖЕ НЕ БУДЕТ

Я никогда не был на Кубе. Но тот образ Острова Свободы, который сложился во времена Кастро, сейчас, наверно, отойдет от Кубы. Куба была возвышена только благодаря Кастро. Я знаю, что многие люди пытаются попасть в Кубу из-за того, что там пока существуют порядки Кастро. Некоторые боятся, что в будущем Куба станет такой же, как и множество других курортов мира. Но все будет зависеть от того, какой будет власть и какие принципы она будет исповедовать.

Думаю, уже не будет такой ожесточенной борьбы между властью Кубы и Америкой. Наверно, Куба интегрируется в те общеполитические процессы, которые происходят в мире.

Анна Герман, Партия регионов: УКРАИНА ДОЛЖНА БЫТЬ БЛАГОДАРНА ФИДЕЛЮ

Украина должна быть благодарна Фиделю, медикам, и всему народу Кубы за ту помощь, которую она дала украинским детям, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.

На протяжении полвека Фидель руководил Кубой с позиции свободного и независимого государства, невзирая на постоянное напряжение в отношениях с соседом-сверхдержавой – США. Я верю, что после Фиделя Куба останется Островом Свободы и не превратится в обычный пляж. Без Фиделя, без его идеи, без того, что он сделал с Кубой, это был бы обычный американский пляж, куда ездили бы туристы на дешевый отдых. Фидель был символом свободы. Он воспитал достойных преемников. Думаю, его дело будет продолжено.

Василий Терещук, вице-президент Ассоциации дружбы “Украина–Куба”: КАСТРО И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ВЛИЯТЬ НА ДУХ РЕВОЛЮЦИИ Что означает “отставка Кастро”? Кастро сделал обращение, в котором подвел итоги своего руководства Государственным советом. Он говорит о том, что сейчас вызрела целая когорта молодых революционеров, которые могут выполнять те же задания не хуже его. Но это не значит, что он уходит. В конце своего послания он четко дает понять: “Я не прощаюсь, я не ухожу”.

Вскоре на Кубе пройдут выборы состава Национального совета, Президента, вице-президента, и Фидель попросил, чтобы его кандидатура не выставлялась на этих выборах. Но он остается депутатом Национальной ассамблеи народовластия. Это орган, который имеет всю полноту власти в стране.

Фидель, бесспорно, будет влиять на дух революции на Кубе. Он недаром говорит: “Я буду продолжать бороться как солдат идеи, я буду писать свои обращения, которые будут называться “рефлексии компаньера Фиделя”, и это будет то оружие из моего арсенала, которым я владею и которым буду продолжать вести борьбу за революцию”. К его словам как прислушивались, так и будут прислушиваться. На Кубе действительно сформировалось молодое поколение революционеров – это те люди, которые дальше будут развивать Кубинскую революцию.

Куба не вводила блокаду против США. Но Куба никогда не пойдет на то (кто бы ни возглавлял страну), чтобы сдать социальные завоевания революции, которая дала всем один из высших в мире уровней медицины и которая обеспечила всем доступ к образованию (причем сейчас осуществляется переход ко всеобщему высшему образованию), укрепила уровень международного авторитета. Эти изменения чувствует каждый кубинец.

Опрашивала Анна Ященко